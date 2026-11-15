Hojlund dedicó su doblete ante Portugal a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal tuvo una noche complicada en el inicio de una nueva etapa sin Cristiano Ronaldo. En su primer encuentro tras la despedida internacional de su máxima figura, anunciada el pasado 5 de noviembre, el combinado portugués sufrió una contundente derrota por 1-4 frente a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga. El resultado dejó sensaciones negativas y abrió interrogantes sobre el futuro del equipo sin el futbolista que durante tantos años lideró a los lusitanos.
El conjunto dirigido por Jorge Jesús, que tuvo a Bruno Fernandes como capitán, no consiguió frenar el poder ofensivo de los daneses. Rasmus Hojlund fue la gran figura del compromiso al marcar dos goles y encaminar el triunfo visitante. Pierre-Emile Højbjerg y Joachim Andersen también se hicieron presentes en el marcador para completar la goleada, mientras que Bernardo Silva anotó el tanto del descuento portugués en el tiempo añadido, al minuto 90+4.
Hojlund dedicó sus goles a Cristiano Ronaldo
Sin embargo, más allá de su destacada actuación, Hojlund protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al dedicarle su doblete a Cristiano Ronaldo. El delantero del Napoli compartió una publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía de su celebración y un mensaje que no pasó inadvertido: "Creo que el único título apropiado aquí es siuuuu". Con esta expresión, el atacante danés hizo referencia al característico grito de celebración del astro portugués, dejando claro el respeto y la admiración que siente por él.
La dedicatoria no resulta sorprendente, ya que Hojlund ha reconocido en distintas ocasiones su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien considera una de sus grandes referencias futbolísticas. Incluso ha imitado algunas de sus celebraciones, demostrando la influencia que el portugués ha tenido en su carrera.
Su admiración también quedó reflejada recientemente, cuando protagonizó un cruce con Jorge Jesús a raíz de unas declaraciones del entrenador sobre CR7. De esta manera, el doblete ante Portugal no solo representó una actuación memorable para el joven delantero, sino también una oportunidad para rendir homenaje a uno de sus grandes ídolos.