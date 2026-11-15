Triunfo del Tenerife en homenaje a Jesús de Miguel

El estadio Heliodoro Rodríguez López volvió a latir este domingo, doce días después de la tragedia que conmocionó al fútbol español. El CD Tenerife recibió al AD Ceuta en un encuentro de LaLiga Hypermotion que trascendió el resultado y se convirtió en un acto colectivo de recuerdo hacia Jesús de Miguel Alameda. El delantero madrileño, de 30 años, falleció el 3 de noviembre tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, en el tramo final de un partido que había quedado suspendido con empate a dos. El ambiente era denso, cargado de una emotividad que se percibía desde las gradas hasta el banquillo, donde el técnico Álvaro Cervera no pudo contener las lágrimas durante el minuto de silencio.
Antes del pitido inicial, ambos equipos saltaron al césped con camisetas especiales que lucían el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo". Enric Gallego, capitán blanquiazul, depositó un ramo de flores blancas en el punto exacto del campo donde se produjo el impacto fatal. El minuto de silencio, observado por jugadores, árbitros y aficionados, se transformó en una ovación prolongada que recorrió todo el recinto. En el minuto 9, el juego se detuvo de nuevo: la grada desplegó una pancarta con el mensaje "Jesús de Miguel, 9, eterno blanquiazul" y el estadio coreó el nombre del jugador desaparecido. Incluso el Ceuta se sumó al homenaje, depositando flores en la puerta 9, donde un mural recordaba la sonrisa y los brazos abiertos de quien había sido clave en el reciente ascenso del Tenerife.
Triunfo emotivo del Tenerife
El partido se resolvió con un 2-0 favorable al equipo local. Nacho Gil abrió el marcador en el minuto 40, culminando un contragolpe tras un córner del Ceuta con un disparo preciso. El valenciano, visiblemente emocionado, mostró la camiseta del dorsal 9 de su compañero y se fundió en un abrazo con el resto de la plantilla. Neal Viereck sentenció el encuentro en el 86 con un cabezazo a quemarropa tras otro saque de esquina de Gil, en lo que fue su primer gol con el club. La victoria, la primera tras seis jornadas sin ganar, puso fin a una racha negativa y llegó en el momento más necesario, con el Tenerife situado en la zona media de la tabla y el Ceuta, que debutaba con Sergio Lobera en el banquillo, anclado en el último puesto.
Más allá de los tres puntos, lo que quedó en el Heliodoro fue la sensación de que el fútbol puede ser, también, un espacio de consuelo. Los aplausos, las flores, las lágrimas y el gol dedicado a "Demi" dibujaron una tarde en la que el resultado importó menos que el gesto colectivo de no olvidar. El Tenerife ha regresado a la competición con el corazón roto, pero con la convicción de que cada triunfo y cada esfuerzo en el césped llevarán, a partir de ahora, el nombre de quien ya forma parte eterna de su historia. El fútbol sigue, y con él permanece el recuerdo de un delantero que se fue demasiado pronto.