 Mariana García, Miss Guatemala 2018, Regresa a concursos
Farándula

¡Curiosas fotografías! Mariana García, Miss Guatemala 2018, regresa a los certámenes de belleza

Después de varios años alejada de las redes sociales y de los concursos de belleza, Mariana García sorprendió a sus seguidores.

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Mariana García, Mariana García
Mariana García / FOTO: Mariana García
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Mariana García, Miss Guatemala 2018, sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a los certámenes de belleza, una noticia que rápidamente generó reacciones y comentarios entre quienes han seguido su trayectoria. Fue por medio de sus redes sociales que la joven compartió la noticia de su regreso a las competencias, dejando claro que está lista para vivir una nueva experiencia dentro del mundo de los concursos de belleza.

En esta ocasión, Mariana se presenta como Miss Guatemala Contest, despertando nuevamente el interés del público guatemalteco. Luego de compartir la noticia, Mariana recibió numerosos mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes se mostraron sorprendidos y emocionados al conocer que volverá a formar parte de una competencia de belleza

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Miss Guatemala 2018 - Miss Guatemala 2018

Entre los comentarios destacaron los halagos a su belleza, así como muestras de apoyo de personas que recuerdan su participación representando a Guatemala en 2018.  Para muchos, su regreso significa una oportunidad de verla nuevamente sobre los escenarios y conocer una nueva faceta de su trayectoria.

La noticia también despertó curiosidad sobre los detalles de esta nueva etapa, especialmente porque su anuncio llega después de varios años de mantenerse alejada de la exposición pública en redes sociales. Desde su participación en 2018, Mariana García mantuvo un perfil bastante discreto en las plataformas digitales.

Más de la Miss Guatemala 2018

Su ausencia de las redes sociales hizo que muchos seguidores dejaran de tener noticias frecuentes sobre sus actividades y proyectos personales. Por eso, su reciente anuncio tomó por sorpresa a quienes todavía recuerdan su paso por los certámenes de belleza y esperaban volver a verla involucrada en este ámbito.

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Ahora, con su regreso como Miss Contest Guatemala, Mariana vuelve a colocarse en el radar de los concursos de belleza en Guatemala. Aunque todavía habrá que conocer más detalles sobre su participación, su preparación y los próximos pasos de esta nueva aventura, lo cierto es que su anuncio ya consiguió llamar la atención.

¿Será esta una de las sorpresas que traerá la próxima temporada de certámenes de belleza?

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