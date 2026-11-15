Candidatas de Miss Universo casi caen en la pasarela

La polémica vuelve a sacudir a Miss Universo 2026, esta vez, la controversia surgió durante el desfile de trajes de baño denominado Beauty at the Beach. Se trató de una actividad realizada en Puerto Rico que terminó bajo fuertes cuestionamientos luego de que varias candidatas tropezaran mientras caminaban por una pasarela instalada sobre la arena.
Ante las críticas que comenzaron a circular en redes sociales, la Organización de Miss Universo emitió un comunicado en el que reconoció que el evento no cumplió con los estándares de calidad y profesionalismo que exige la franquicia internacional. Además, señaló directamente a la productora Magali Febles como responsable de la organización de la actividad.
El pronunciamiento dejó claro que la organización no estuvo involucrada en la planificación, producción ni administración del espectáculo, celebrado el viernes 13 de noviembre en el hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico. En su comunicado, la organización explicó que durante la concentración del certamen suelen autorizar a productores independientes, empresas privadas y patrocinadores para realizar actividades bajo el nombre de Miss Universo.
Estas iniciativas buscan promover el turismo, la cultura y los atractivos del país anfitrión. Sin embargo, la entidad señaló que quienes reciben estos derechos deben garantizar una producción que esté a la altura de la marca. En esta ocasión, la actividad fue organizada de manera independiente por Magali Febles y su compañía, The Crown Production LLC, que adquirió los derechos para realizar el espectáculo.
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La organización lamentó que el resultado no cumpliera con sus expectativas y recalcó que las decisiones relacionadas con la planificación, producción y ejecución fueron responsabilidad exclusiva de la empresa productora. La actividad se convirtió en tema de conversación después de que varias concursantes perdieran el equilibrio al caminar sobre dos alfombras colocadas directamente sobre la arena.
Entre las imágenes que más comentarios generaron estuvieron los tropiezos de las representantes de Filipinas y Venezuela, quienes tuvieron dificultades para mantener la estabilidad, aunque lograron continuar con su recorrido. El espectáculo contó con la participación de 80 candidatas de las 116 que compiten en esta edición del certamen.