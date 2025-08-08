Generación de Televisores Inteligentes en Tiendas Elektra

Tiendas Elektra Guatemala, en alianza con Samsung, dio a conocer este viernes su nueva línea de televisores inteligentes, en un evento realizado en Elektra Obelisco. Los nuevos modelos incorporan avances en inteligencia artificial, mejor calidad de imagen y sonido envolvente, con el objetivo de redefinir la manera en que los hogares guatemaltecos disfrutan del entretenimiento.
Los televisores presentados cuentan con procesadores de última generación, tecnología Quantum Dot, sonido adaptativo y funciones diseñadas especialmente para los amantes del gaming y para facilitar la conectividad con otros dispositivos del hogar. Según Elektra, este lanzamiento representa un salto tecnológico en rendimiento, interactividad y personalización.
"En Elektra apostamos por la tecnología como un medio para transformar la vida de nuestros clientes. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso por acercar la innovación a más hogares guatemaltecos, brindando acceso a productos de alto rendimiento con facilidades de compra y respaldo garantizado", afirmó Mauricio Cruz, Director Comercial de Elektra.
La alianza también contempla beneficios financieros para facilitar la adquisición, incluyendo precios especiales de introducción, planes de financiamiento y el préstamo "Sin Peros" de Banco Azteca, que permite aprobación en 24 horas y cuotas semanales cómodas.
Por su parte, César de la Cruz, representante de Samsung, destacó que esta nueva línea integra la evolución de la tecnología QLED y NeoQLED con inteligencia artificial. "Queremos que más consumidores vivan una experiencia inmersiva, con calidad de imagen superior, sonido envolvente y funciones que se adaptan a cada estilo de vida", subrayó.
Con este lanzamiento, Elektra y Samsung reafirman su visión compartida: crear momentos felices y mejorar la calidad de vida de las familias a través de soluciones tecnológicas accesibles, inteligentes y duraderas, posicionando a Guatemala como un mercado en constante evolución en materia de innovación para el hogar.
Si desea adquirir uno puede visitar cualquier tienda Elektra o su página web https://www.elektra.com.gt
