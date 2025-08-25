 Víctor Küppers llega a Guatemala con su conferencia Mentes Expertas
Empresas

Víctor Küppers llega a Guatemala con "Vivir con alegría", una conferencia para transformar tu vida

El reconocido conferencista y formador internacional presentará su inspiradora charla en el marco de Mentes Expertas, este 4 de septiembre a las 7:00 p.m., en un evento apto para todo público. ¡No te lo querrás perder!

El conferencista internacional visitará Guatemala en el marco de Mentes Expertas. , Cortesía
El conferencista internacional visitará Guatemala en el marco de Mentes Expertas. / FOTO: Cortesía

El próximo 4 de septiembre, Guatemala será sede de un evento único de crecimiento personal: Un Mentes Expertas de Víctor Küppers, "Vivir con alegría". La cita promete una experiencia transformadora que combina conocimiento, motivación y emoción, dirigida a todas aquellas personas que buscan potenciar su vida personal y profesional.

Víctor Küppers es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un doctorado en Humanidades. Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los conferencistas más influyentes de habla hispana. Ha sido vicepresidente de Barna Consulting Group y profesor en instituciones de prestigio como el IESE Business School, la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Además, colabora con colegios y centros educativos para impulsar el desarrollo integral de estudiantes y profesionales.

Mentes Expertas con Víctor Küppers

Con un estilo cercano, práctico y lleno de energía, Küppers se ha especializado en transmitir la importancia de la actitud como factor decisivo en la vida. Su conferencia "Vivir con alegría" brindará herramientas efectivas para enfrentar los retos diarios, cultivar una mentalidad positiva y descubrir el verdadero potencial de cada persona. 

El evento se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 7:00 p.m., en el Hotel Barceló, en la zona 9 de la Ciudad. ¿Te interesa asistir? Compra tus boletos aquí: https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8261

Foto embed
¡Una conferencia que no te querrás perder! - Cortesía

Este encuentro, enmarcado dentro del ciclo internacional Mentes Expertas, representa una oportunidad única para quienes desean vivir con más entusiasmo, confianza y propósito. Con un enfoque divertido y profundamente motivador, la charla invita a reflexionar sobre lo esencial: cómo afrontar la vida con optimismo y alegría.

El evento es apto para todo público y se perfila como uno de los imperdibles del año en Guatemala.

¡No te pierdas la oportunidad de inspirarte con Mentes Expertas de Víctor Küppers! Puedes adquirir tus boletos aquí: https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8261

