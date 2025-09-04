Mazola y su Campaña 'Un Mes para Creer'

Por quinto año consecutivo, la marca de aceites Mazola se viste de rosa y reafirma su compromiso con la lucha contra el cáncer a través de la campaña "Un Mes para Creer", una iniciativa que busca transformar cada compra en un gesto solidario que cambia vidas.
En esta edición, la empresa redobla esfuerzos para apoyar a la Asociación Amando-T y a su proyecto Casa Amando-T, un refugio en la capital de Guatemala para mujeres que viajan desde el interior del país para recibir tratamiento oncológico.
Una campaña que trasciende fronteras
De acuerdo con Aldo Vallejo, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Dinant, esta campaña inició en Honduras en 2017 y se expandió a Guatemala en 2020. Desde entonces, ha beneficiado a cientos de mujeres y actualmente también se desarrolla en El Salvador y Costa Rica.
"La campaña busca concientizar durante septiembre y octubre sobre la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, pero también sobre el apoyo integral que necesitan estas mujeres: médico, psicológico, emocional y económico. Muchas viajan solas, sin un lugar donde quedarse o los recursos para alimentarse. Con Casa Amando-T hemos beneficiado ya a más de 700 mujeres en Guatemala", explicó Vallejo.
El ejecutivo destacó que el programa ha alcanzado a más de 2,200 mujeres en Honduras y que esperan que su expansión en otros países de Centroamérica permita ampliar la cobertura.
"Más allá del número, lo más importante es que marcas como Mazola, que están en el día a día de la gente, puedan impulsar conciencia y esperanza. La compra de aceite con el listón rosa significa que los consumidores también son parte de esta causa", añadió.
Casa Amando-T: un refugio en medio de la batalla
La Asociación Amando-T nació en 2018 tras tres años de investigación sobre los procesos oncológicos. Su fundadora, Mónica Espinoza, recordó que la iniciativa surgió de la necesidad de brindar apoyo integral a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.
"Nuestros talleres se basan en dar apoyo emocional, psicológico y de aceptación. Queremos que las mujeres entiendan que siguen siendo hermosas, sin importar la pérdida de cabello o de mamas. Hoy contamos con el respaldo de 53 psicólogas voluntarias que acompañan semanalmente a nuestras beneficiarias", relató Espinoza.
Además del acompañamiento emocional, Amando-T desarrolla programas como "Pelo a Pelito", donde las mujeres aprenden técnicas de maquillaje y autocuidado, así como talleres familiares, terapia física, ocupacional y del dolor, y hasta proyectos de emprendimiento con velas, jabones y bisutería.
"Ellas siguen siendo productivas, generando fuerza para seguir adelante. Gracias a Mazola tenemos un lugar digno donde nuestras mujeres pueden vivir este proceso con apoyo y esperanza", dijo la fundadora.
Actualmente, la organización atiende más de 150 mujeres por año, aunque han llegado a ofrecer apoyo incluso a mujeres de otros países, especialmente durante la pandemia, cuando sus programas alcanzaron a beneficiarias en Israel, República Dominicana, Dinamarca, Irlanda, España e India.
El propósito de Mazola: más allá del producto
En el marco de la campaña, Luis Rivera, Gerente de Categoría Home Care y Grasas & Aceites de Dinant, expresó que el propósito de la marca va más allá de lo comercial: "Nuestro propósito es acompañar a las mujeres en su camino hacia la recuperación, brindándoles apoyo tangible y esperanza en cada etapa de su proceso".
Durante septiembre y octubre, un porcentaje de las ventas de las presentaciones con insignia rosa de Mazola se destinará directamente a fortalecer los programas de Casa Amando-T.
La compañía hace un llamado a las familias guatemaltecas a unirse a la causa adquiriendo aceites con el distintivo rosa en supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país.
"Con la compra de aceite Masola con el listón rosa ustedes ayudan a que las mujeres tengan un lugar donde hospedarse, alimentarse y recibir tratamiento psicológico y emocional mientras enfrentan el cáncer. No solo se trata de la medicina, también de la fortaleza para salir adelante", recalcó Aldo Vallejo.
Mazola concluye que cada gesto cuenta y que cada producto adquirido representa una chispa de esperanza para cientos de mujeres que hoy luchan contra esta enfermedad.
