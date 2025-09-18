Portal del Ángel: Un Viaje Gastronómico de 25 Años

El restaurante Portal del Ángel celebra celebra 25 años ofreciendo lo mejor de la gastronomía guatemalteca. Este icónico Steak House, conocido por su amplia selección de cortes Premium y mariscos, conmemora su aniversario con un elegante cóctel que refleja la trayectoria y el compromiso que han tenido con sus clientes a lo largo de los años.
Wendy Rossana Serrano, Gerente Administrativa de Portal del Ángel, expresó que el establecimiento nació hace 25 años con la misión de complacer los paladares más exigentes de los guatemaltecos. La ubicación estratégica del restaurante, que ofrece una vista panorámica única de la ciudad, ha sido un atractivo constante para sus visitantes.
"25 años después estamos celebrando esta gran fiesta con la marca Portal del Ángel, donde se encuentra parrilla a otro nivel", comentó Rossana, destacando la evolución y la fuerza que ha mantenido la marca a lo largo de los años. Este tipo de eventos no solo celebra el aniversario, sino que también reafirma su posición como un referente en el ámbito gastronómico del país.
Por su parte, Avelino Figueroa, Chef Ejecutivo de Portal del Ángel, subrayó que cumplir un cuarto de siglo en el competitivo mundo de la gastronomía no es una tarea fácil. "Por eso nos llena de orgullo estar celebrando con ustedes esta noche", señaló emocionado.
Un menú a la altura de las expectativas
El chef Figueroa destacó que el restaurante utiliza ingredientes premium para preparar cortes de alta calidad. "Uno de los cortes que los clientes más eligen es la entraña, es un corte muy tierno, tiene grasa intermuscular que lo hace jugoso y delicioso. El otro corte muy popular es el cowboy que es un ojo de bife con hueso, que viene con una libra de camarones, que se puede compartir en familia, se cocina lentamente", comentó.
La combinación de cortes de calidad, bebidas deliciosas y un servicio atento son pilares fundamentales para asegurar la satisfacción del cliente. Con una oferta que también incluye una selección de guarniciones preparadas con ingredientes frescos, Portal del Ángel se posiciona como un destino ideal para disfrutar de una experiencia culinaria completa.
Además de su comida exquisita, Portal del Ángel ofrece sus instalaciones para la celebración de eventos especiales como bodas, cumpleaños, graduaciones y otros festejos, tanto en su sede de Carretera a El Salvador como en la de Fontabella.
Para celebrar su aniversario, Portal del Ángel organizó un cóctel que reunió a clientes y amigos, quienes compartieron anécdotas y momentos memorables en un ambiente festivo y elegante. Este evento no solo marca un momento de celebración, sino que también fortalece los lazos entre el restaurante y la comunidad que lo ha apoyado a lo largo de estos 25 años.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital