GS1 Guatemala celebra 35 años de liderazgo en estándares globales

GS1 Guatemala celebró sus 35 años de trayectoria en el país mediante un evento especial en el Hotel Grand Tikal Futura. La ocasión fue propicia para compartir los resultados del XXI Estudio Nacional de Disponibilidad de Mercadería en Góndola (FMG 2025) y del IV Estudio de Mermas en el Sector Retail en Guatemala.
El análisis realizado abarcó más de 191 mil mediciones en 97 puntos de venta, correspondientes a seis cadenas de supermercados y tiendas de descuento en el país.
Los resultados revelaron un notable nivel de 97.55% en disponibilidad de producto, lo que evidencia un alto desempeño general. Sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad en la gestión de proveedores y la administración de góndola, aspectos que contribuyen a los casos de productos agotados.
Además, el estudio examinó el comportamiento de los consumidores, donde un 93% afirmó encontrar los productos que buscaban, mientras que un 7% reportó problemas de disponibilidad. En caso de no hallar un artículo, el 43% de los compradores opta por visitar otro comercio, lo que impacta la fidelidad de los clientes. También se destacó el aumento de las compras en línea, con un 68% de consumidores adquiriendo productos digitales, principalmente abarrotes y medicamentos.
Estudio de Mermas en el Sector Retail
El IV Estudio de Mermas, realizado en colaboración con WWF Mesoamérica, indicó que el índice nacional de mermas en el sector retail alcanzó un 1.32% en el último año, lo que representa el nivel más alto en los últimos cuatro años. Las categorías más afectadas fueron frutas, verduras, carnes y panificados, las cuales agrupadas, representan más del 80% de las pérdidas.
Otro hallazgo relevante fue que la mitad de las mermas no tienen una causa identificada, lo que resalta la necesidad de mejorar los sistemas de registro y control. Además, se recomienda que las empresas prioricen estrategias en el segundo semestre del año, en particular durante septiembre, noviembre y diciembre, meses donde se registran los niveles más altos de desperdicio.
El evento también reunió a empresas como Grupo de Tiendas Asociadas (GTA), UniSuper, La Casita, Delco, Oasis, Walmart, Alcazarén, Dos Pinos, R. Dalton y Colgate. Los asistentes compartieron experiencias y aprendizajes sobre la gestión eficiente del retail en Guatemala.
La jornada se desarrolló en un entorno propicio para el análisis y la innovación, concluyendo con un cóctel de aniversario en honor a los 35 años de GS1 Guatemala. Esta organización ha liderado desde 1990 la implementación de estándares globales de identificación, trazabilidad y digitalización de la cadena de valor en el país.
La celebración fue posible gracias a la colaboración de patrocinadores como SixRFID, Grupo Barcode y Electronic Shop, quienes reafirmaron su compromiso con la innovación tecnológica y la eficiencia en la industria.
Arturo Ramírez, CEO de GS1 Guatemala, enfatizó que: "Estos 35 años marcan un hito para GS1 Guatemala y para todas las empresas que han confiado en los estándares internacionales como herramienta para crecer y transformar sus operaciones. Nuestros estudios son evidencia de cómo la data impulsa decisiones estratégicas que generan valor económico, social y ambiental".
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*