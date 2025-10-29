Enel Guatemala y Grupo Naiad impulsan proyecto solar Krystal Solar

Enel Guatemala anunció la firma de un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo con el grupo español Naiad. Este acuerdo tiene el objetivo de ampliar la generación de energía renovable en el país mediante el desarrollo del parque solar Krystal Solar.
El contrato, con una duración de siete años, contempla el suministro anual de 80 GWh de energía 100% limpia, proveniente de esta nueva planta que estará ubicada en Escuintla y que iniciará operaciones en septiembre de 2026.
Esta capacidad equivale a la energía necesaria para iluminar más de 65,000 hogares guatemaltecos al año, reforzando la apuesta de Enel por una electrificación eficiente, estable y competitiva para su cartera de clientes empresariales.
Innovación y expansión regional
El acuerdo con Naiad replica el modelo exitoso implementado previamente en Panamá, con el proyecto Santiago Solar, inaugurado en junio de 2025. Ambas compañías consolidan así una fórmula basada en diversificación de fuentes renovables, acuerdos estratégicos con generadores privados y gestión responsable del riesgo comercial y de mercado.
"Con este acuerdo, Naiad refuerza su papel como socio estratégico clave en el sector energético de Latinoamérica, aportando no solo generación renovable sino también un modelo de colaboración estable, confiable y competitivo. Guatemala representa una oportunidad de demostrar que la transición energética es viable cuando combinamos visión de largo plazo, innovación tecnológica y estructuras financieras sólidas".
David Sanmartín, CEO de Grupo Naiad.
Sobre Enel
Enel es una compañía eléctrica multinacional líder mundial en energía y renovables, con presencia en 28 países y una capacidad total de más de 92 GW. A través de Enel Green Power, su línea de negocio dedicada a la generación limpia, opera en Europa, América, África, Asia y Oceanía, con un portafolio superior a 67 GW de energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica.
En Guatemala, Enel cuenta con cinco centrales hidroeléctricas que suman 162 MW de capacidad instalada, además de operar una comercializadora de energía eléctrica que realiza transacciones en el mercado local, regional y mexicano.
Sobre Grupo Naiad
Grupo Naiad es una empresa española especializada en el desarrollo e integración de proyectos de energías renovables a escala industrial. Con un portafolio internacional de más de 300 MW en distintas fases de desarrollo, la compañía combina innovación tecnológica, solidez financiera y compromiso medioambiental para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.
Su visión se centra en un modelo energético descentralizado y resiliente, que garantice eficiencia y sostenibilidad para clientes industriales en Europa y Latinoamérica.