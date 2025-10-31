Incae y Bi Capacitan a 38 Empresarias y Generan 230 Empleos

En solo tres meses, 38 empresarias lograron crear cerca de 230 nuevos empleos y fortalecer sus empresas tras completar la tercera edición de LEADS Academy for Women, un programa de formación y aceleración impulsado por INCAE Business School y Corporación BI. La iniciativa, que otorga becas del 100% a sus participantes, se consolida como una plataforma clave para el crecimiento del liderazgo femenino en el sector PYME.
Tres ediciones, 109 historias de éxito y un mismo objetivo: impulsar el liderazgo femenino como motor del crecimiento económico regional. Bajo esta visión, Corporación BI e INCAE Business School, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible (CELIS), celebraron la culminación de la tercera edición de LEADS Academy for Women, un programa que reafirma el poder transformador de la educación, el acompañamiento estratégico y la innovación empresarial liderada por mujeres.
Durante esta edición, 38 empresarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá culminaron con éxito el proceso de aceleración empresarial. En tan solo tres meses, el grupo logró generar cerca de 230 nuevos empleos, formalizar sus operaciones y mejorar significativamente su desempeño.
Según los resultados del programa, el 66% de las participantes reportó un incremento en ventas, el 48% mejoró su segmentación de mercado y varias de ellas expandieron sus operaciones a nuevos territorios.
"Las empresarias que han pasado por LEADS Academy for Women representan una historia de transformación y liderazgo. En esta edición, tres lograron exportar sus productos o servicios y cuatro ampliaron su operación de un mercado local a uno nacional. Desde INCAE, creemos en el poder del conocimiento aplicado para generar impacto real, y este crecimiento es lo que buscamos a nivel regional", expresó Gabriela Lucke, directora del Centro de Impacto de INCAE.
El impacto del programa trasciende la teoría: se traduce en crecimiento económico, generación de empleo y empoderamiento femenino. Gracias a la alianza con Corporación BI, LEADS Academy for Women ha consolidado un ecosistema de empresarias centroamericanas que se apoyan mutuamente, construyendo redes sólidas y sostenibles que promueven la inclusión y el desarrollo regional.
En palabras de Laura Muralles, asistente de gestión comercial de la gerencia de mercadeo del Banco Industrial, el compromiso con el desarrollo económico y el liderazgo femenino se consolida con cada edición del programa:
"En Banco Industrial promovemos el desarrollo y, con iniciativas como esta alianza con INCAE Business School para el programa LEADS Academy for Women, hemos celebrado la tercera edición alcanzando a más de 120 empresarias de la región centroamericana. Con este hito confirmamos nuestro compromiso con el empoderamiento de la mujer en el sector empresarial y el efecto multiplicador que tienen en las comunidades que lideran".
Asimismo, Muralles destacó el impacto tangible de esta última edición, subrayando los resultados concretos del proceso de aceleración empresarial:
"Nos llena de satisfacción confirmar los hitos alcanzados: se crearon más de 230 nuevas plazas de empleo, tanto directas como indirectas; el 100% de las empresarias formalizaron su gestión empresarial y crecieron un 66% en sus ventas al implementar los planes estratégicos desarrollados durante el programa. Estos resultados demuestran que programas como LEADS Academy for Women impulsan la sostenibilidad empresarial y la inclusión financiera en toda la región centroamericana".
El valor del aprendizaje
Entre las participantes destacadas se encuentra Chia Tsai, fundadora de Bobalicious, quien resaltó el valor del aprendizaje y el compañerismo vivido durante el programa.
"El mayor aprendizaje que tuve en LEADS Academy for Women fue aprender a leer la parte financiera y entender el crecimiento de mi empresa. Como muchas de las participantes, inicié mi emprendimiento por necesidad, y lo que más valoro es la hermandad y el apoyo entre todas, porque aprendí que nunca estuve sola", compartió la empresaria.
Tsai también explicó que su paso por el programa impulsó un crecimiento tangible en su negocio, con nuevas metas de sostenibilidad e impacto social:
"Después del programa abrimos dos sucursales más en Guatemala, logramos un crecimiento de entre el 20 y el 24% en ventas y desarrollamos nuevos productos y empaques. Ahora mi objetivo es implementar un plan de sostenibilidad en el uso del agua y apoyar a otras mujeres a crear sus propias empresas, brindarles capacitación y fomentar su confianza para que también puedan crecer", afirmó.
Desde su creación, LEADS Academy for Women ha beneficiado a muchas empresarias que ahora dirigen negocios más sólidos, sostenibles y competitivos. En esta tercera edición, el programa reafirma su papel como catalizador de transformación, demostrando que invertir en mujeres líderes genera un efecto multiplicador en toda la economía regional.
