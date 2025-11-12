GS1 Guatemala Lanza Estándar Digital para Mejorar Trazabilidad

La introducción del estándar global GS1 Digital Link en Guatemala marca un antes y un después para la digitalización del comercio en el país, revolucionando el uso de los códigos de barras tradicionales al transformarlos en avanzados códigos 2D. Durante el evento "GS1 Digital Link: El Futuro en Códigos 2D", líderes del sector productivo, comercial y tecnológico se congregaron para conocer los detalles de esta innovación, que busca reforzar la competitividad y eficiencia de las empresas guatemaltecas.
Arturo Ramírez, gerente general de GS1 Guatemala, enfatizó que la transición a los códigos 2D impulsa la eficiencia, transparencia y confianza en los datos en toda la cadena de valor. El evento puso de relieve cómo el nuevo estándar no solo moderniza los métodos de identificación de productos, sino que además habilita una integración profunda entre los objetos físicos y sus datos digitales.
Un nuevo estándar para el comercio inteligente
A diferencia del clásico código de barras, el estándar GS1 Digital Link permite almacenar múltiples capas de información en un solo símbolo 2D. Cuando los consumidores, distribuidores o autoridades escanean estos códigos, acceden instantáneamente a información relevante y detallada. Los datos pueden incluir desde ingredientes y alérgenos, hasta fechas de vencimiento, certificados, promociones y detalles ambientales.
Esta tecnología está diseñada para enriquecer la experiencia del usuario, permitiendo que cada producto cuente con una "identidad digital" consultable en tiempo real. Así, tanto empresas como consumidores cuentan con una herramienta poderosa para acceder a información completa y transparente directamente en el punto de venta o durante el ciclo de vida del producto.
Impulso a la sostenibilidad y las regulaciones internacionales
Entre los beneficios destacados, el estándar GS1 Digital Link facilita el cumplimiento de regulaciones internacionales cada vez más exigentes. La posibilidad de incluir datos sobre sostenibilidad, trazabilidad alimentaria y autenticidad refuerza la confianza del consumidor y agiliza procesos regulatorios, además de responder a tendencias globales como los pasaportes digitales de producto.
De este modo, las empresas guatemaltecas pueden posicionarse mejor en mercados globales, alineándose con los requerimientos actuales en materia de transparencia y responsabilidad ambiental.
Optimización de la gestión empresarial
Los beneficios del nuevo estándar no se limitan a la experiencia del usuario final. El GS1 Digital Link optimiza la gestión interna de las compañías al permitir un control preciso del inventario, reducir errores en el etiquetado y automatizar procesos logísticos. Esto se traduce en menores costos, respuestas más ágiles en caso de devoluciones y una mejor administración de garantías.
La capacidad de seguimiento detallado también facilita la interoperabilidad y el trabajo colaborativo en cadenas de suministro globales, aportando datos fiables para una toma de decisiones más informada y segura.
Compromiso con la innovación y la transformación digital
Con la adopción de este estándar, GS1 Guatemala reafirma su liderazgo en la promoción de tecnologías disruptivas para el comercio local. La organización continúa apostando por la innovación, impulsando la migración de los códigos lineales tradicionales hacia sistemas de identificación inteligentes que facilitan la interoperabilidad y consolidan una economía basada en datos accesibles y confiables.
Para más información, el área de comunicación y alianzas estratégicas de GS1 Guatemala pone a disposición de los interesados sus canales habituales de contacto.