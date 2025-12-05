 Helados Sarita Lanza el Innovador Sándwich UFO
Empresas

Helados Sarita sorprende con su nuevo sándwich de helado UFO

Helados Sarita presenta UFO, un innovador sándwich de helado que combina galletas de chocolate y helado sabor galleta, prometiendo alegrar a familias guatemaltecas con deliciosas promociones.

Helados Sarita, Cortesía
Helados Sarita / FOTO: Cortesía

El universo de los helados en Guatemala recibe una novedad: Helados Sarita presenta UFO, un sándwich de helado que promete revolucionar los antojos de la temporada. La icónica marca guatemalteca, reconocida por acompañar a familias de distintas generaciones, sorprende al mercado con esta innovadora propuesta que combina sabor y diversión en cada bocado.

El UFO es un sándwich de helado compuesto por dos galletas de chocolate que encierra un centro cremoso de helado sabor galleta. Su estética circular remite a un platillo volador, en clara referencia a su nombre, inspirado en las siglas en inglés de "Objeto Volador No Identificado" (UFO). El diseño invita tanto a niños como adultos a imaginarse sosteniendo una nave espacial repleta de alegría y sabor en la mano.

La inspiración detrás del nuevo sándwich de helado

La apuesta de Helados Sarita es ofrecer una experiencia de consumo única y lúdica, alejándose de lo tradicional. Álvaro Rodríguez, gerente de Mercadeo de la empresa, comentó que el objetivo principal es que "... cada bocado provoque sonrisas, sorpresa y un sabor increíble". El UFO se coloca así como la estrella de una temporada marcada por los reencuentros y los instantes familiares.

Foto embed
Helados Sarita - Cortesía

Promociones especiales para la temporada

Para celebrar el lanzamiento del UFO, Helados Sarita lanza una serie de promociones pensadas para compartir y disfrutar al máximo esta época. Estas ofertas están disponibles en tiendas y heladerías de todo el país desde el 1 de diciembre y se mantendrán durante tres meses o hasta agotar existencias. Entre las promociones destacan:

  • Clásicos para compartir: Banana Split a Q28 y Banana Twist a Q32.
  • Fruta del día: vaso de 8 onzas del sabor del día por Q25.
  • Combo Especial: Brownie más capuchino de 8 onzas por Q28.
  • Calorcito en un vaso: bebidas calientes para reconfortar el día, incluyendo chocolate caliente de 12 onzas a Q18, capuchino de 12 onzas a Q22 y latte de 12 onzas a Q22.

Estas promociones buscan acompañar la llegada del UFO, acorde con el objetivo de la marca de endulzar las reuniones familiares y los momentos de descanso presentes en la temporada.

Disponibilidad nacional e interacción en redes

A partir del 1 de diciembre, UFO aterriza en todas las tiendas y heladerías Sarita a nivel nacional. El lanzamiento incluye una estrategia digital para acercar la novedad a los consumidores, quienes pueden seguir las actualizaciones y novedades sobre el producto en las redes sociales oficiales de la marca. Las cuentas oficiales de Sarita en Instagram, Facebook y TikTok se convierten en espacios activos de interacción, acercando las promociones y despertando el interés por el UFO.

La llegada del UFO y las ofertas asociadas están diseñadas para crear recuerdos memorables y experiencias llenas de sabor durante la temporada. Helados Sarita refuerza así su papel como referente en el mundo de los postres, combinando innovación, tradición y momentos de alegría para el consumidor guatemalteco.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC#liganacionalFutbol Guatemalteco
