Helados Sarita Lanza el Innovador Sándwich UFO

El universo de los helados en Guatemala recibe una novedad: Helados Sarita presenta UFO, un sándwich de helado que promete revolucionar los antojos de la temporada. La icónica marca guatemalteca, reconocida por acompañar a familias de distintas generaciones, sorprende al mercado con esta innovadora propuesta que combina sabor y diversión en cada bocado.
El UFO es un sándwich de helado compuesto por dos galletas de chocolate que encierra un centro cremoso de helado sabor galleta. Su estética circular remite a un platillo volador, en clara referencia a su nombre, inspirado en las siglas en inglés de "Objeto Volador No Identificado" (UFO). El diseño invita tanto a niños como adultos a imaginarse sosteniendo una nave espacial repleta de alegría y sabor en la mano.
La inspiración detrás del nuevo sándwich de helado
La apuesta de Helados Sarita es ofrecer una experiencia de consumo única y lúdica, alejándose de lo tradicional. Álvaro Rodríguez, gerente de Mercadeo de la empresa, comentó que el objetivo principal es que "... cada bocado provoque sonrisas, sorpresa y un sabor increíble". El UFO se coloca así como la estrella de una temporada marcada por los reencuentros y los instantes familiares.
Promociones especiales para la temporada
Para celebrar el lanzamiento del UFO, Helados Sarita lanza una serie de promociones pensadas para compartir y disfrutar al máximo esta época. Estas ofertas están disponibles en tiendas y heladerías de todo el país desde el 1 de diciembre y se mantendrán durante tres meses o hasta agotar existencias. Entre las promociones destacan:
- Clásicos para compartir: Banana Split a Q28 y Banana Twist a Q32.
- Fruta del día: vaso de 8 onzas del sabor del día por Q25.
- Combo Especial: Brownie más capuchino de 8 onzas por Q28.
- Calorcito en un vaso: bebidas calientes para reconfortar el día, incluyendo chocolate caliente de 12 onzas a Q18, capuchino de 12 onzas a Q22 y latte de 12 onzas a Q22.
Estas promociones buscan acompañar la llegada del UFO, acorde con el objetivo de la marca de endulzar las reuniones familiares y los momentos de descanso presentes en la temporada.
Disponibilidad nacional e interacción en redes
A partir del 1 de diciembre, UFO aterriza en todas las tiendas y heladerías Sarita a nivel nacional. El lanzamiento incluye una estrategia digital para acercar la novedad a los consumidores, quienes pueden seguir las actualizaciones y novedades sobre el producto en las redes sociales oficiales de la marca. Las cuentas oficiales de Sarita en Instagram, Facebook y TikTok se convierten en espacios activos de interacción, acercando las promociones y despertando el interés por el UFO.
La llegada del UFO y las ofertas asociadas están diseñadas para crear recuerdos memorables y experiencias llenas de sabor durante la temporada. Helados Sarita refuerza así su papel como referente en el mundo de los postres, combinando innovación, tradición y momentos de alegría para el consumidor guatemalteco.