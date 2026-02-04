 Volkswagen Tukan: Nuevo Pick-Up que Revoluciona Brasil
Empresas

Volkswagen revela su nuevo pick-up Tukan, un hito en su historia en Brasil con un giro estratégico

El nuevo pick-up de Volksagen, Tukan, es desarrollado en Brasil como parte de una inversión millonaria en la región y 21 lanzamientos hasta 2028.

Compartir:
Volkswagen Tukan, Cortesía
Volkswagen Tukan / FOTO: Cortesía

Volkswagen do Brasil sorprendió al mercado automotriz al anunciar el nombre y color emblemático de su nuevo pick-up que iniciará producción en 2027: el inédito Volkswagen Tukan. Este lanzamiento marca un hito para la marca dentro de un segmento nuevo y reafirma su compromiso con el desarrollo automotriz nacional.

Tukan será manufacturado íntegramente en Brasil, específicamente en la fábrica de São José dos Pinhais, Paraná. Representa una pieza clave en la ofensiva de 21 nuevos modelos que Volkswagen planea lanzar en Sudamérica hasta el año 2028, respaldada por una inversión de 20 mil millones de reales.

Un color cargado de historia y significado

Volkswagen trae de regreso el icónico Amarillo Canario, ahora como símbolo de identidad, legado y conexión. Este color vibrante reflejará el espíritu audaz y regional en la nueva pick-up, evocando una relación histórica y emocional con el público brasileño.

Modelos legendarios como Kombi, Fusca/Beetle y Gol destacaron por el uso del amarillo en versiones especiales, posicionando este color como parte de la memoria colectiva y del ADN de la marca. Ahora, el Amarillo Canario regresa en Tukan para traducir valores como energía, presencia e identidad local, además de incorporar una propuesta más sobria y madura en comparación con amarillos anteriores.

Foto embed
Volkswagen Tukan - Cortesía

La importancia estratégica del color y el diseño

Para Telma Blasquez, gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil, la elección del color va mucho más allá de la estética. El tono Amarillo Canario refuerza la personalidad y la imponente presencia de la Tukan, alineando herencia de marca con modernidad y responderá a las tendencias globales de diseño.

Desde las primeras etapas de desarrollo, los equipos de diseño, marketing y comunicación colaboraron para garantizar que cada elección conecte con las expectativas del cliente y la visión global de la compañía alemana.

El origen de un nombre único: Tukan

El nombre "Tukan" fue el resultado de un proceso colaborativo que integró análisis estratégicos, validaciones regionales y discusiones entre equipos multidisciplinarios de Brasil y otros países sudamericanos.

Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil, explicó que se buscaron nombres cortos, de fácil pronunciación y fuertes, capaces de resonar en diferentes culturas e idiomas. Inspirado en el tucán, ave nativa del continente americano reconocida por su colorido y presencia, "Tukan" fue seleccionado por reflejar la misión del producto: ser un vehículo singular, con identidad y personalidad clara, pensado para destacarse en la región.

Un nuevo capítulo para Volkswagen en Sudamérica

La presentación del nombre y del color se llevó a cabo en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, durante la oficialización del patrocinio de Volkswagen a las selecciones nacionales masculina y femenina, fortaleciendo así el vínculo emocional y cultural con Brasil.

Volkswagen do Brasil cuenta con más de setenta años de historia y cuatro plantas de producción en el país, manteniéndose como el mayor fabricante y exportador del sector automotriz brasileño. Desde su primera aparición, la Tukan buscará construir nuevas historias dentro y fuera de Brasil, marcando el comienzo de una nueva era para las pick-ups desarrolladas en la región.

  • Fábrica confirmada en São José dos Pinhais, Paraná
  • Integrante de la ofensiva de 21 lanzamientos regionales hasta 2028
  • Amarillo Canario como tono icónico y símbolo de legado
  • Proyecto nacido y desarrollado íntegramente en Brasil

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos