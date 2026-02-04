Volkswagen Tukan: Nuevo Pick-Up que Revoluciona Brasil

Volkswagen do Brasil sorprendió al mercado automotriz al anunciar el nombre y color emblemático de su nuevo pick-up que iniciará producción en 2027: el inédito Volkswagen Tukan. Este lanzamiento marca un hito para la marca dentro de un segmento nuevo y reafirma su compromiso con el desarrollo automotriz nacional.
Tukan será manufacturado íntegramente en Brasil, específicamente en la fábrica de São José dos Pinhais, Paraná. Representa una pieza clave en la ofensiva de 21 nuevos modelos que Volkswagen planea lanzar en Sudamérica hasta el año 2028, respaldada por una inversión de 20 mil millones de reales.
Un color cargado de historia y significado
Volkswagen trae de regreso el icónico Amarillo Canario, ahora como símbolo de identidad, legado y conexión. Este color vibrante reflejará el espíritu audaz y regional en la nueva pick-up, evocando una relación histórica y emocional con el público brasileño.
Modelos legendarios como Kombi, Fusca/Beetle y Gol destacaron por el uso del amarillo en versiones especiales, posicionando este color como parte de la memoria colectiva y del ADN de la marca. Ahora, el Amarillo Canario regresa en Tukan para traducir valores como energía, presencia e identidad local, además de incorporar una propuesta más sobria y madura en comparación con amarillos anteriores.
La importancia estratégica del color y el diseño
Para Telma Blasquez, gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil, la elección del color va mucho más allá de la estética. El tono Amarillo Canario refuerza la personalidad y la imponente presencia de la Tukan, alineando herencia de marca con modernidad y responderá a las tendencias globales de diseño.
Desde las primeras etapas de desarrollo, los equipos de diseño, marketing y comunicación colaboraron para garantizar que cada elección conecte con las expectativas del cliente y la visión global de la compañía alemana.
El origen de un nombre único: Tukan
El nombre "Tukan" fue el resultado de un proceso colaborativo que integró análisis estratégicos, validaciones regionales y discusiones entre equipos multidisciplinarios de Brasil y otros países sudamericanos.
Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil, explicó que se buscaron nombres cortos, de fácil pronunciación y fuertes, capaces de resonar en diferentes culturas e idiomas. Inspirado en el tucán, ave nativa del continente americano reconocida por su colorido y presencia, "Tukan" fue seleccionado por reflejar la misión del producto: ser un vehículo singular, con identidad y personalidad clara, pensado para destacarse en la región.
Un nuevo capítulo para Volkswagen en Sudamérica
La presentación del nombre y del color se llevó a cabo en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, durante la oficialización del patrocinio de Volkswagen a las selecciones nacionales masculina y femenina, fortaleciendo así el vínculo emocional y cultural con Brasil.
Volkswagen do Brasil cuenta con más de setenta años de historia y cuatro plantas de producción en el país, manteniéndose como el mayor fabricante y exportador del sector automotriz brasileño. Desde su primera aparición, la Tukan buscará construir nuevas historias dentro y fuera de Brasil, marcando el comienzo de una nueva era para las pick-ups desarrolladas en la región.
- Fábrica confirmada en São José dos Pinhais, Paraná
- Integrante de la ofensiva de 21 lanzamientos regionales hasta 2028
- Amarillo Canario como tono icónico y símbolo de legado
- Proyecto nacido y desarrollado íntegramente en Brasil