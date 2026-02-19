 Aquasistemas: Soluciones Innovadoras para el Manejo del Agua
Empresas

Aquasistemas presenta en Expo Aqua Internacional un universo de soluciones para el manejo del agua

Del 18 al 21 de febrero se lleva a cabo la segunda edición de esta expo en donde se exponen productos para el manejo responsable del agua.

Compartir:
-
expo-aqua-internacional-2026-4 / FOTO:

La segunda edición de la Expo Aqua Internacional se lleva a cabo en Fórum Majadas, ubicado en zona 11 capitalina, del 18 al 21 de febrero, en donde se presentan innovaciones para el cuidado y manejo responsable de este líquido vital de la humanidad. Manrique Fuentes, director general de Aquasistemas, expuso que a nivel regional son referentes en el manejo responsable del agua gracias a las soluciones tecnologías en sistemas de bombeo, filtración, reciclación y confort.

Fuentes enfatizó, durante la inauguración oficial de la exposición, que del total de litros de agua en el planeta Tierra, solo el 1 % es para el uso de la humanidad, es decir, para que los 8 mil 300 millones de habitantes la puedan compartir, por lo que se requiere de un compromiso global en el cuidado de este líquido.

Un universo de soluciones de Aquasistemas

Aquasistemas presentará a los asistentes a la expo todo un portafolio de soluciones para el manejo del agua para uso residencial, comercial e industrial.

Ese universo de soluciones denominado Aquaverso, nació con la finalidad de brindar productos eficientes que se apeguen a las exigencias de los clientes, garantizando el respaldo técnico y comercial.

  • AquaX, se trata de un segmento de productos para aplicaciones industriales, construcción y agro.
  • AquaBro, portafolio enfocado a una línea ferretera, con equipos de cisternas, equipos residenciales, entre otros.
  • AquaNova, maneja línea blanca, iluminación, equipos de limpieza, mangueras, bombas para spa, calentadores para sistemas de piscina, entre otros.
  • AquaThermax, amplia gama dcalentadores de agua para la línea residencial e industrial.
  • AquaTronix, sistemas para purificación, filtración y tratamiento de agua para uso residencial, industrial y comercial
  • AquaConfort, jacuzzis y saunas, enfocados en mejorar la experiencia, diseño y relajación de proyectos de confort.
  • ClearAqua, productos químicos confiables para el mantenimiento y desinfección del agua en piscinas. 
Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 | Alejandro Meoño

Expo Aqua Internacional 2026 / Alejandro Meoño

En Portada

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemalat
Nacionales

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemala

11:22 AM, Feb 19
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebast
Deportes

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

09:54 AM, Feb 19
Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlot
Viral

Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

08:45 AM, Feb 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialPNCSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos