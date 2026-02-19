Aquasistemas: Soluciones Innovadoras para el Manejo del Agua

La segunda edición de la Expo Aqua Internacional se lleva a cabo en Fórum Majadas, ubicado en zona 11 capitalina, del 18 al 21 de febrero, en donde se presentan innovaciones para el cuidado y manejo responsable de este líquido vital de la humanidad. Manrique Fuentes, director general de Aquasistemas, expuso que a nivel regional son referentes en el manejo responsable del agua gracias a las soluciones tecnologías en sistemas de bombeo, filtración, reciclación y confort.
Fuentes enfatizó, durante la inauguración oficial de la exposición, que del total de litros de agua en el planeta Tierra, solo el 1 % es para el uso de la humanidad, es decir, para que los 8 mil 300 millones de habitantes la puedan compartir, por lo que se requiere de un compromiso global en el cuidado de este líquido.
Un universo de soluciones de Aquasistemas
Aquasistemas presentará a los asistentes a la expo todo un portafolio de soluciones para el manejo del agua para uso residencial, comercial e industrial.
Ese universo de soluciones denominado Aquaverso, nació con la finalidad de brindar productos eficientes que se apeguen a las exigencias de los clientes, garantizando el respaldo técnico y comercial.
- AquaX, se trata de un segmento de productos para aplicaciones industriales, construcción y agro.
- AquaBro, portafolio enfocado a una línea ferretera, con equipos de cisternas, equipos residenciales, entre otros.
- AquaNova, maneja línea blanca, iluminación, equipos de limpieza, mangueras, bombas para spa, calentadores para sistemas de piscina, entre otros.
- AquaThermax, amplia gama de calentadores de agua para la línea residencial e industrial.
- AquaTronix, sistemas para purificación, filtración y tratamiento de agua para uso residencial, industrial y comercial
- AquaConfort, jacuzzis y saunas, enfocados en mejorar la experiencia, diseño y relajación de proyectos de confort.
- ClearAqua, productos químicos confiables para el mantenimiento y desinfección del agua en piscinas.