Hacienda Real: Nueva Sede en CAES, Experiencia Renovada

La marca de restaurantes Hacienda Real anunció la apertura de una nueva sede en Carretera a El Salvador (CAES). Se trata de una apuesta que marca la evolución de su propuesta gastronómica y reafirma su compromiso con brindar experiencias memorables alrededor de la mesa.
Esta nueva ubicación busca acercarse a sus clientes con un concepto renovado que combina tradición, comodidad y diseño. La apertura responde a una visión clara: ofrecer un espacio donde cada visita se convierta en un momento especial.
Hacienda Real ha consolidado su reputación en Guatemala no solo por la calidad de sus cortes de carne, sino también por el ambiente cálido y familiar que caracteriza a sus restaurantes. Con esta nueva sede, la marca eleva su propuesta incorporando mejoras en infraestructura y experiencia.
Uno de los principales atractivos de Hacienda Real CAES es su amplitud. El restaurante contará con más de 100 espacios de parqueo, facilitando el acceso y brindando mayor comodidad a los comensales. Además, se mantiene el enfoque familiar con áreas de niños tanto internas como externas, pensadas para que todos los integrantes disfruten la experiencia.
Más de la nueva Hacienda Real
El diseño del lugar también juega un papel clave. En medio del movimiento de Carretera a El Salvador, el restaurante incorpora una plaza exterior rodeada de naturaleza, creando un ambiente que invita a quedarse. A esto se suma una nueva barra y un salón privado para eventos, este último disponible a partir de julio de 2026, ampliando las opciones para celebraciones y reuniones especiales.
Según representantes de la marca, la renovación constante es parte fundamental de su esencia.
El objetivo es ofrecer un espacio que conserve la identidad de Hacienda Real, pero que al mismo tiempo evolucione para responder a las necesidades actuales de los clientes.
"Queremos que nuestros visitantes sientan que están en el lugar de siempre, pero en una nueva casa diseñada para disfrutar más", señalaron.
Esta apertura en CAES representa la primera de dos grandes inauguraciones proyectadas por Hacienda Real para 2026.