CEMACO presenta a MACO, su innovador asistente virtual de inteligencia artificial

CEMACO, la reconocida cadena líder en ferretería, hogar y decoración en Guatemala, oficializó este martes 14 de abril el lanzamiento de MACO, su vanguardista asistente virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA). Este sistema avanzado está diseñado para revolucionar la experiencia de compra de sus clientes, ofreciendo un acompañamiento experto y personalizado en cada una de sus decisiones y proyectos, abarcando desde mejoras en el hogar hasta soluciones para empresas.
MACO se presenta como una herramienta para quienes buscan eficiencia y confianza en la toma de decisiones dentro de la plataforma cemaco.com o a través de los diversos puntos de contacto de la cadena.
Este asistente digital garantiza un soporte claro, personalizado y enfocado en resultados concretos, permitiendo que cada consulta derive en una solución real, sea para mejorar un espacio residencial o profesional.
Asesoría ágil
MACO acompaña a los usuarios brindando recomendaciones detalladas y guías de acción pensadas para facilitar sus proyectos. Desde la selección del mejor tipo de pintura para una habitación hasta el cálculo exacto de materiales para remodelaciones, el asistente responde de manera inmediata con información técnica validada, cubriendo normas y estándares de seguridad vigentes.
"Queremos que cada contacto con nuestro Asistente Virtual de IA, MACO, sea como hablar con un experto de confianza", afirmó Juan Carlos Daetz Ramírez, Líder de Operaciones y Subgerente de Comercio Electrónico de CEMACO. Con esta propuesta, la empresa refuerza su compromiso de poner la tecnología al servicio del cliente, facilitando la vida diaria y profesional de los guatemaltecos.
Interacción
Utilizar MACO es tan fácil como realizar una pregunta en lenguaje cotidiano. Por ejemplo:
- ¿Qué foco LED regulable ofrece luz cálida y ahorro energético?
- Necesito calcular la cantidad de paneles de yeso y tornillería para una pared de 4 × 3 metros con aislamiento acústico.
A partir de preguntas simples, el asistente analiza existencias, mejores prácticas y presupuesto, para entregar la opción más adecuada. Además, incluye recomendaciones sobre instalación y seguridad, permitiendo que los proyectos avancen sin inconvenientes y con mayor certeza.
MACO refleja los valores que han posicionado a CEMACO como referente en el sector: cercanía, integridad y aprendizaje continuo. Gracias a su capacidad de mejorar con cada interacción, el asistente optimiza la experiencia del usuario, ofrece transparencia en las recomendaciones y asegura que cada proyecto se ejecute conforme a las normativas locales.
Quienes deseen utilizar MACO pueden hacerlo a través de varios medios: el sitio web cemaco.com, WhatsApp al número 2499-9990 o los kioscos digitales instalados en tiendas físicas. De este modo, CEMACO elimina las barreras entre el espacio físico y el digital, asegurando una atención continua y adaptada a las necesidades particulares de cada usuario.
Transformación digital en retail
CEMACO se consolida como pionera en la incorporación de inteligencia artificial para asesoría de compras en línea, siendo la primera del país en ofrecer un asistente virtual con IA en el segmento retail. Con la integración de MACO, la plataforma cemaco.com potencia su oferta, permitiendo a los clientes explorar productos, recibir asesoría en tiempo real y obtener recomendaciones para compras complementarias, todo en un solo lugar.
Esta sinergia entre tecnología avanzada y atención personalizada reafirma el compromiso de CEMACO por elevar el estándar de las compras digitales en Guatemala.
Vía Alex Meoño