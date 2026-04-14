 CEMACO presenta a MACO, su innovador asistente virtual de inteligencia artificial
Empresas

CEMACO presenta a MACO, su innovador asistente virtual de inteligencia artificial

CEMACO, líder en ferretería y decoración en Guatemala, lanza MACO, un asistente virtual de IA que transforma la experiencia de compra y brinda asesoría personalizada al instante.

Compartir:
Juan Carlos Daetz Ramírez, Líder de Operaciones y Subgerente de Comercio Electrónico de CEMACO., Foto Alex Meoño
Juan Carlos Daetz Ramírez, Líder de Operaciones y Subgerente de Comercio Electrónico de CEMACO. / FOTO: Foto Alex Meoño

CEMACO, la reconocida cadena líder en ferretería, hogar y decoración en Guatemala, oficializó este martes 14 de abril el lanzamiento de MACO, su vanguardista asistente virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA). Este sistema avanzado está diseñado para revolucionar la experiencia de compra de sus clientes, ofreciendo un acompañamiento experto y personalizado en cada una de sus decisiones y proyectos, abarcando desde mejoras en el hogar hasta soluciones para empresas.

MACO se presenta como una herramienta  para quienes buscan eficiencia y confianza en la toma de decisiones dentro de la plataforma cemaco.com o a través de los diversos puntos de contacto de la cadena.

Este asistente digital garantiza un soporte claro, personalizado y enfocado en resultados concretos, permitiendo que cada consulta derive en una solución real, sea para mejorar un espacio residencial o profesional.

Asesoría ágil 

MACO acompaña a los usuarios brindando recomendaciones detalladas y guías de acción pensadas para facilitar sus proyectos. Desde la selección del mejor tipo de pintura para una habitación hasta el cálculo exacto de materiales para remodelaciones, el asistente responde de manera inmediata con información técnica validada, cubriendo normas y estándares de seguridad vigentes.

"Queremos que cada contacto con nuestro Asistente Virtual de IA, MACO, sea como hablar con un experto de confianza", afirmó Juan Carlos Daetz Ramírez, Líder de Operaciones y Subgerente de Comercio Electrónico de CEMACO. Con esta propuesta, la empresa refuerza su compromiso de poner la tecnología al servicio del cliente, facilitando la vida diaria y profesional de los guatemaltecos.

Interacción 

Utilizar MACO es tan fácil como realizar una pregunta en lenguaje cotidiano. Por ejemplo:

  • ¿Qué foco LED regulable ofrece luz cálida y ahorro energético?
  • Necesito calcular la cantidad de paneles de yeso y tornillería para una pared de 4 × 3 metros con aislamiento acústico.

A partir de preguntas simples, el asistente analiza existencias, mejores prácticas y presupuesto, para entregar la opción más adecuada. Además, incluye recomendaciones sobre instalación y seguridad, permitiendo que los proyectos avancen sin inconvenientes y con mayor certeza.

MACO refleja los valores que han posicionado a CEMACO como referente en el sector: cercanía, integridad y aprendizaje continuo. Gracias a su capacidad de mejorar con cada interacción, el asistente optimiza la experiencia del usuario, ofrece transparencia en las recomendaciones y asegura que cada proyecto se ejecute conforme a las normativas locales.

Quienes deseen utilizar MACO pueden hacerlo a través de varios medios: el sitio web cemaco.com, WhatsApp al número 2499-9990 o los kioscos digitales instalados en tiendas físicas. De este modo, CEMACO elimina las barreras entre el espacio físico y el digital, asegurando una atención continua y adaptada a las necesidades particulares de cada usuario.

Transformación digital en retail

CEMACO se consolida como pionera en la incorporación de inteligencia artificial para asesoría de compras en línea, siendo la primera del país en ofrecer un asistente virtual con IA en el segmento retail. Con la integración de MACO, la plataforma cemaco.com potencia su oferta, permitiendo a los clientes explorar productos, recibir asesoría en tiempo real y obtener recomendaciones para compras complementarias, todo en un solo lugar.

Esta sinergia entre tecnología avanzada y atención personalizada reafirma el compromiso de CEMACO por elevar el estándar de las compras digitales en Guatemala.

Vía Alex Meoño

En Portada

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económicot
Nacionales

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económico

08:47 PM, Abr 14
Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MPt
Nacionales

Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MP

05:22 PM, Abr 14
Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usact
Nacionales

Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usac

02:41 PM, Abr 14
Raphinha critica el arbitraje: Fue un partido robadot
Deportes

Raphinha critica el arbitraje: "Fue un partido robado"

04:35 PM, Abr 14
Hansi Flick Hemos merecido estar en semifinalest
Deportes

Hansi Flick "Hemos merecido estar en semifinales"

04:08 PM, Abr 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Estados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos