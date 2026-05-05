 Elektra innova en Guatemala con televisores RCA QLED
Empresas

Tiendas Elektra apuesta por innovación con televisores RCA QLED en Guatemala

¡La experiencia del fútbol llega a otro nivel! Elektra lanza en Guatemala nuevos televisores RCA QLED con tecnología Roku TV para disfrutar cada partido como nunca.

Compartir:
Elektra Guatemala, Foto Sandy Sandoval
Elektra Guatemala / FOTO: Foto Sandy Sandoval

En el marco de la temporada futbolística, Tiendas Elektra anunció en Guatemala el lanzamiento oficial de su nueva línea de televisores RCA QLED con tecnología Roku TV, una propuesta que busca transformar la experiencia de entretenimiento en los hogares guatemaltecos.

La cadena, reconocida como "La Tienda Oficial de los Fanáticos", apuesta por ofrecer productos de última generación que permitan a los usuarios disfrutar de una mejor calidad de imagen, con colores más vivos, mayor contraste y niveles de brillo superiores, ideales para vivir cada partido con mayor intensidad.

Tecnología pensada para el entretenimiento en casa

Los nuevos televisores RCA QLED integran tecnología Roku TV, lo que permite acceso a múltiples plataformas de streaming en un solo dispositivo, facilitando una experiencia completa de entretenimiento. Esta innovación responde a las necesidades actuales de los hogares, donde el consumo de contenido digital continúa en crecimiento.

"En un momento clave, en el que el fútbol se convierte en el centro de atención y el fanatismo se vive dentro del hogar, Tiendas Elektra mantiene el compromiso de crear momentos felices", expresó Mauricio Cruz, Gerente de Categoría Hogar de Tiendas Elektra.

Un ecosistema completo para el hogar

Además de los televisores, la compañía presentó un ecosistema de productos que incluye barras de sonido, sistemas de bocinas y una variedad de electrodomésticos, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para renovar los espacios del hogar.

Por su parte, Juan Pablo Molina, Gerente de País de RCA, destacó que esta nueva línea está disponible en diferentes tamaños, adaptándose a las necesidades de cada familia.

"Nuestra propuesta no solo busca transformar la forma de ver contenido, sino también la manera de vivir el hogar, integrando tecnología, diseño y funcionalidad a precios accesibles", señaló.

Promociones para los clientes

Como parte del lanzamiento, Tiendas Elektra anunció la promoción "Fanáticos de las promos", dirigida a los clientes que adquieran productos de la marca RCA utilizando "Préstamos SIN Peros" de Banco Azteca.

Los participantes podrán ingresar automáticamente con su factura para optar a premios como televisores QLED de 65 pulgadas, bocinas verticales y frigobares. Esta promoción estará vigente hasta el 27 de julio.

Trayectoria en el mercado guatemalteco

Con más de 28 años de presencia en Guatemala, Tiendas Elektra ha consolidado su posicionamiento en el sector retail, apostando por la innovación, cobertura a nivel nacional y el acceso a productos tecnológicos de calidad.

La empresa continúa implementando estrategias que buscan mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo promociones exclusivas y diversas opciones de financiamiento, adaptadas a las necesidades del mercado local.

Con este lanzamiento, Elektra reafirma su compromiso con los consumidores guatemaltecos, apostando por la tecnología y el entretenimiento como elementos clave para disfrutar los momentos más importantes en casa.

En Portada

Fiscalía contra la Corrupción solicita información a postuladora del MPt
Nacionales

Fiscalía contra la Corrupción solicita información a postuladora del MP

04:38 PM, Mayo 05
Amparo provisional suspende reelección de Mazariegos en la Usact
Nacionales

Amparo provisional suspende reelección de Mazariegos en la Usac

04:21 PM, Mayo 05
Guatemala captura a alias Nacho, requerido por la justicia de EE. UU.t
Nacionales

Guatemala captura a alias "Nacho", requerido por la justicia de EE. UU.

03:07 PM, Mayo 05
Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congresot
Deportes

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso

03:11 PM, Mayo 05
Carlos Chava Estrada se despide del Deportivo Marquenset
Deportes

Carlos Chava Estrada se despide del Deportivo Marquense

12:39 PM, Mayo 05

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos