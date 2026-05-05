Elektra innova en Guatemala con televisores RCA QLED

En el marco de la temporada futbolística, Tiendas Elektra anunció en Guatemala el lanzamiento oficial de su nueva línea de televisores RCA QLED con tecnología Roku TV, una propuesta que busca transformar la experiencia de entretenimiento en los hogares guatemaltecos.
La cadena, reconocida como "La Tienda Oficial de los Fanáticos", apuesta por ofrecer productos de última generación que permitan a los usuarios disfrutar de una mejor calidad de imagen, con colores más vivos, mayor contraste y niveles de brillo superiores, ideales para vivir cada partido con mayor intensidad.
Tecnología pensada para el entretenimiento en casa
Los nuevos televisores RCA QLED integran tecnología Roku TV, lo que permite acceso a múltiples plataformas de streaming en un solo dispositivo, facilitando una experiencia completa de entretenimiento. Esta innovación responde a las necesidades actuales de los hogares, donde el consumo de contenido digital continúa en crecimiento.
"En un momento clave, en el que el fútbol se convierte en el centro de atención y el fanatismo se vive dentro del hogar, Tiendas Elektra mantiene el compromiso de crear momentos felices", expresó Mauricio Cruz, Gerente de Categoría Hogar de Tiendas Elektra.
Un ecosistema completo para el hogar
Además de los televisores, la compañía presentó un ecosistema de productos que incluye barras de sonido, sistemas de bocinas y una variedad de electrodomésticos, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para renovar los espacios del hogar.
Por su parte, Juan Pablo Molina, Gerente de País de RCA, destacó que esta nueva línea está disponible en diferentes tamaños, adaptándose a las necesidades de cada familia.
"Nuestra propuesta no solo busca transformar la forma de ver contenido, sino también la manera de vivir el hogar, integrando tecnología, diseño y funcionalidad a precios accesibles", señaló.
Promociones para los clientes
Como parte del lanzamiento, Tiendas Elektra anunció la promoción "Fanáticos de las promos", dirigida a los clientes que adquieran productos de la marca RCA utilizando "Préstamos SIN Peros" de Banco Azteca.
Los participantes podrán ingresar automáticamente con su factura para optar a premios como televisores QLED de 65 pulgadas, bocinas verticales y frigobares. Esta promoción estará vigente hasta el 27 de julio.
Trayectoria en el mercado guatemalteco
Con más de 28 años de presencia en Guatemala, Tiendas Elektra ha consolidado su posicionamiento en el sector retail, apostando por la innovación, cobertura a nivel nacional y el acceso a productos tecnológicos de calidad.
La empresa continúa implementando estrategias que buscan mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo promociones exclusivas y diversas opciones de financiamiento, adaptadas a las necesidades del mercado local.
Con este lanzamiento, Elektra reafirma su compromiso con los consumidores guatemaltecos, apostando por la tecnología y el entretenimiento como elementos clave para disfrutar los momentos más importantes en casa.