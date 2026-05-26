Sistegua: Innovación en Construcción Liviana en Expo Construir 2026

Sistegua reafirmó su liderazgo en el sector de sistemas de construcción livianos al presentar su potencial en Expo Construir 2026. Su presencia en el evento reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación y la calidad en soluciones para la industria de la construcción.
Durante Expo Construir 2026, Sistegua exhibió su especialización en soluciones para exteriores, poniendo especial atención en el tablero DensGlass® Sheathing de Georgia-Pacific. Este material, fabricado en Estados Unidos, se ha posicionado como referente internacional por su resistencia, durabilidad y rendimiento sobresaliente en aplicaciones exteriores.
El tablero DensGlass® Sheathing y su impacto en la construcción moderna
El DensGlass® Sheathing se ha convertido en una solución revolucionaria para proyectos exteriores gracias a su composición innovadora: un núcleo de yeso recubierto con fibra de vidrio. Esta combinación proporciona ligereza, robustez y elevados estándares de desempeño en las obras donde se aplica, lo que contribuye tanto a la seguridad como a la eficiencia en los trabajos de edificación.
La empresa resaltó durante la exposición la capacidad del tablero DensGlass® para transformar los procesos constructivos al reducir tiempos de instalación y mejorar la resistencia a condiciones adversas. Esto lo convierte en una alternativa preferente para arquitectos, ingenieros y desarrolladores que buscan soluciones efectivas y de alta tecnología para exteriores.
Compromiso con la calidad y la modernización del sector
Sistegua utilizó su participación en Expo Construir 2026 para fortalecer vínculos con profesionales y empresas líderes del sector. A través de conversaciones y actividades en su stand, la firma generó espacios para el intercambio de conocimiento y el impulso de alianzas estratégicas. De esta forma, la empresa promueve la adopción de nuevas tecnologías y estándares elevados en la construcción liviana.
Entre las acciones destacadas, Sistegua brindó asesoría técnica y mostró en vivo las ventajas prácticas de sus materiales. Además, presentó otras soluciones innovadoras orientadas a mejorar distintas aplicaciones constructivas en el ámbito nacional e internacional, reforzando su posición como referente de confianza en el mercado.
Soluciones integrales para el sector construcción
A través de productos como el tablero DensGlass® Sheathing de Georgia-Pacific, Sistegua ofrece respaldo técnico, servicio profesional y acceso a tecnologías de vanguardia. Así responde a las necesidades del mercado que exigen materiales de alto desempeño y soluciones avanzadas para los desafíos contemporáneos de la construcción moderna.
La participación activa en ferias y exposiciones es una muestra del compromiso de Sistegua con el desarrollo y la actualización permanente. La empresa busca fortalecer la confianza del sector y seguir siendo referencia en sistemas de construcción livianos, acompañando cada proyecto con materiales y servicios que cumplen con los más exigentes estándares internacionales.
Para más información sobre las soluciones innovadoras y asesoría disponible, la empresa invita a profesionales y empresas del sector a acercarse a sus canales de contacto y conocer la oferta completa en materiales y tecnología para construcción liviana.