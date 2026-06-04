 BAM: Celebrando 100 Años con Exposición de Arte y Monedas
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Bam conmemora un siglo de historia con exposición de arte, monedas y documentos históricos

Bam celebra un siglo de historia junto a los guatemaltecos y lo conmemora con una exposición histórica gratuita que reúne arte, documentos, monedas y billetes antiguos.

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Bam conmemora un siglo de historia con exposición de arte, monedas y documentos históricos, Foto Sandy Sandoval
Bam conmemora un siglo de historia con exposición de arte, monedas y documentos históricos / FOTO: Foto Sandy Sandoval
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Bam celebra 100 años de trayectoria, evolución y cercanía con los guatemaltecos, consolidándose como una de las instituciones financieras con mayor historia en el país. La entidad conmemoró este importante aniversario destacando su legado en el desarrollo económico y social de Guatemala, así como su transformación a lo largo de las décadas.

Los orígenes de Bam se remontan al 30 de junio de 1926, cuando fue creado el Banco Central de Guatemala, asumiendo las funciones de la antigua Caja Reguladora. Posteriormente, en 1944, la institución adoptó el nombre de Banco Agrícola Mercantil, dando continuidad a su servicio financiero y fortaleciendo su presencia en el país.

Décadas después, en la década de los 50, surgió el Banco del Agro, una institución impulsada por agricultores y respaldada por el Gobierno, enfocada en promover el desarrollo del sector agrícola y económico nacional.

Una nueva etapa financiera

En el año 2000, Banco Agrícola Mercantil y Banco del Agro se fusionaron para formar Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., marcando así el inicio de una nueva etapa dentro del sistema financiero nacional.

Actualmente, Bam forma parte de Grupo Cibest, entidad reconocida por cotizar desde hace más de 30 años en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y por mantener altos estándares de seguridad y gobierno corporativo.

La institución destacó que, a lo largo de estos 100 años, ha sido testigo y protagonista del crecimiento y transformación de Guatemala, acompañando a miles de familias, empresas y emprendedores.

Exposición histórica abierta al público

Como parte de la celebración, Bam inauguró una exposición histórica que busca acercar a los guatemaltecos a la evolución de la banca y del país. La muestra reúne piezas históricas, documentos, obras de arte, objetos utilizados en distintas épocas y una colección de monedas y billetes antiguos.

La exposición también refleja parte de la riqueza cultural del país mediante un acervo artístico que representa la diversidad y transformación de Guatemala a través de los años.

Federico Bolaños Coloma, gerente general y director ejecutivo de Bam, destacó la importancia de este aniversario para la institución y para los clientes que han acompañado a la entidad durante décadas.

"Hoy celebramos 100 años de acompañamiento, cercanía y de ser parte de miles de historias de los guatemaltecos. Conmemoramos también la evolución de la banca en el país, una historia de resiliencia, transformación y crecimiento", expresó.

Asimismo, aseguró que Bam ha evolucionado hacia una banca más humana, enfocada en escuchar a sus clientes y ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.

Horarios y fechas de la muestra

La exposición estará abierta del 4 al 17 de junio en el Museo Ixchel, en la ciudad de Guatemala. Los visitantes podrán recorrer el espacio de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

La entrada será gratuita para todas las personas interesadas en conocer más sobre la historia bancaria del país y el papel que Bam ha desempeñado durante el último siglo.

Con esta actividad, Bam busca no solo celebrar su aniversario, sino también destacar el compromiso que mantiene con el desarrollo sostenible, la innovación y el bienestar de los guatemaltecos.

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