 75 Años de Legado: GMS Honra a Don Guillermo Méndez Santizo

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

El legado de don Guillermo Méndez Santizo sigue vivo: GMS celebra 75 años en Guatemala

Esta marca orgullosamente guatemalteca conmemora este 20 de junio una historia familiar y empresarial que ha acompañado a generaciones de guatemaltecos.

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Guillermo Méndez Santizo , GMS
Guillermo Méndez Santizo / FOTO: GMS
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Hace 75 años, don Guillermo Méndez Santizo inició una historia que con el paso del tiempo se convertiría en parte de muchos hogares guatemaltecos: GMS Pomada y Balsámico.

Lo que comenzó con la visión, el esfuerzo y la dedicación de su fundador, hoy se mantiene como una marca guatemalteca que ha trascendido generaciones. Este 20 de junio, GMS celebra su aniversario número 75, recordando con gratitud el camino recorrido y honrando la memoria de quien dio vida a la marca.

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Guillermo Méndez, GMS - GMS

Don Guillermo Méndez Santizo no solo fundó un producto; sembró una historia de trabajo, confianza y permanencia. Su nombre sigue ligado a una marca que, durante más de siete décadas, ha acompañado a miles de familias guatemaltecas y ha logrado mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.

Para quienes han formado parte de esta historia, GMS representa mucho más que una marca. Representa recuerdos, esfuerzo familiar, compromiso con Guatemala y una herencia que continúa avanzando con el paso del tiempo.

En el marco de esta celebración, además Baby GMS y Pomada y Balsámico GMS, la marca continúa fortaleciendo su familia de productos con el lanzamiento de PRE SPORT.

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GMS Sport - GMS

Un legado

PRE SPORT GMS se posiciona como un termo activador muscular, diseñado para acompañar la rutina previa al entrenamiento o actividad deportiva.

Con este producto, GMS abre una nueva etapa, acercándose también a nuevas generaciones de consumidores, personas activas y deportistas que buscan una buena preparación de calentamiento antes de realizar actividad física.

"Este aniversario tiene un significado muy especial. Celebrar 75 años es recordar el esfuerzo de don Guillermo Méndez Santizo, fundador de GMS, y reconocer que su legado sigue presente en cada paso que da la marca. Hoy celebramos nuestra historia, pero también miramos hacia el futuro con productos como Pre Sport GMS"

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GMS - GMS

La celebración de los 75 años de GMS es también un homenaje a la perseverancia de una marca guatemalteca que nació con una visión clara y que, gracias a la confianza de sus consumidores, continúa formando parte del mercado nacional.

Con tradición, gratitud e innovación, GMS inicia una nueva etapa, llevando consigo el legado de don Guillermo Méndez Santizo y el compromiso de seguir acompañando a las familias guatemaltecas por muchos años más.

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Guillermo Méndez Santizo - GMS
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Guillermo Méndez Santizo - GMS
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Guillermo Méndez Santizo joven - GMS
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GMS - GMS

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