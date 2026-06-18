75 Años de Legado: GMS Honra a Don Guillermo Méndez Santizo

Hace 75 años, don Guillermo Méndez Santizo inició una historia que con el paso del tiempo se convertiría en parte de muchos hogares guatemaltecos: GMS Pomada y Balsámico.
Lo que comenzó con la visión, el esfuerzo y la dedicación de su fundador, hoy se mantiene como una marca guatemalteca que ha trascendido generaciones. Este 20 de junio, GMS celebra su aniversario número 75, recordando con gratitud el camino recorrido y honrando la memoria de quien dio vida a la marca.
Don Guillermo Méndez Santizo no solo fundó un producto; sembró una historia de trabajo, confianza y permanencia. Su nombre sigue ligado a una marca que, durante más de siete décadas, ha acompañado a miles de familias guatemaltecas y ha logrado mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.
Para quienes han formado parte de esta historia, GMS representa mucho más que una marca. Representa recuerdos, esfuerzo familiar, compromiso con Guatemala y una herencia que continúa avanzando con el paso del tiempo.
En el marco de esta celebración, además Baby GMS y Pomada y Balsámico GMS, la marca continúa fortaleciendo su familia de productos con el lanzamiento de PRE SPORT.
Un legado
PRE SPORT GMS se posiciona como un termo activador muscular, diseñado para acompañar la rutina previa al entrenamiento o actividad deportiva.
Con este producto, GMS abre una nueva etapa, acercándose también a nuevas generaciones de consumidores, personas activas y deportistas que buscan una buena preparación de calentamiento antes de realizar actividad física.
"Este aniversario tiene un significado muy especial. Celebrar 75 años es recordar el esfuerzo de don Guillermo Méndez Santizo, fundador de GMS, y reconocer que su legado sigue presente en cada paso que da la marca. Hoy celebramos nuestra historia, pero también miramos hacia el futuro con productos como Pre Sport GMS"
La celebración de los 75 años de GMS es también un homenaje a la perseverancia de una marca guatemalteca que nació con una visión clara y que, gracias a la confianza de sus consumidores, continúa formando parte del mercado nacional.
Con tradición, gratitud e innovación, GMS inicia una nueva etapa, llevando consigo el legado de don Guillermo Méndez Santizo y el compromiso de seguir acompañando a las familias guatemaltecas por muchos años más.