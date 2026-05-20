Fotos filtradas de Piqué y Clara Chía en su 4to aniversario

Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados recientemente disfrutando de un viaje por Italia para celebrar su cuarto aniversario de relación, reafirmando su estabilidad sentimental y desmintiendo los rumores recurrentes de crisis.
El romance entre el exfutbolista y la joven relacionista pública inició en medio de la controversia por la ruptura de Piqué y Shakira en 2022.
La separación se hizo pública el 4 de junio de ese año, cuando la cantante colombiana comunicó oficialmente el fin de la relación, tras más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha.
Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Piqué ganaron fuerza hasta que se confirmó que el exdeportista estaba involucrado sentimentalmente con Clara Chía, una pasante de su empresa Kosmos.
Desde que se conoció la noticia, la vida de la nueva pareja se ha mantenido bajo la atención mediática. A pesar de los constantes rumores sobre posibles rupturas, Piqué y Chía han continuado mostrando escenas de complicidad, desmintiendo versiones sobre conflictos entre ellos.
Relax en Venecia para celebrar su aniversario
La pareja fue fotografiada paseando calmadamente por las aguas y las islas cercanas de Venecia, Italia, elegida como escenario de su festejo.
En las imágenes, ambos lucen distendidos y sonrientes: Clara Chía lleva gafas oscuras y una camisa tipo polo negra, mientras que Gerard Piqué optó por un look compuesto por pantalones caqui, polo marrón, medias grises y calzado deportivo.
Según los registros obtenidos por la prensa, no sólo se limitaron a recorrer los canales típicos de la ciudad, sino que su escapada incluyó visitas especiales a dos reconocidos destinos de la laguna veneciana.
Después de la ruptura con Piqué, Shakira se mudó a Miami junto a sus hijos, mientras el exdeportista permaneció en Barcelona y profundizó la relación con Chía. Desde entonces, cada aparición pública de la pareja genera interés, y este viaje por Italia es otra muestra de que continúan juntos a pesar de los desafíos mediáticos.
La escapada romántica coincide con una victoria legal para Shakira contra Hacienda de España. Un tribunal español ordenó a la Agencia Tributaria la devolución de 60 millones de euros a la artista, al no poder probar que residía en España durante 2011 y, por tanto, no debía tributar allí ese año. La cantante había abonado 55 millones en impuestos, suma a la que ahora se añaden intereses y los gastos del proceso judicial.