 Shakira absuelta: Hacienda deberá devolverle 60 millones
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Shakira, absuelta de fraude fiscal: Hacienda tendrá que devolverle 60 millones

La cantante colombiana ha sido absuelta de un caso de fraude fiscal tras ocho años de disputas legales que inició el año 2011, cerrando así un largo litigio.

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Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira fue absuelta de los cargos de fraude fiscal en España tras más de ocho años de proceso judicial. 

La Audiencia Nacional determinó que la cantante colombiana no cumplió con el tiempo de permanencia necesario para tributar en ese país en 2011, y ordenó la devolución de 60 millones de euros —aproximadamente 69 millones de dólares— que habían sido retenidos, además de intereses y costas judiciales.

Mientras prepara el desenlace de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" con una serie de conciertos en Madrid, Shakira celebró la resolución del tribunal. 

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario", declaró mediante un comunicado.

La artista subrayó que el fallo llega después de "más de ocho años de soportar un señalamiento público brutal y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia".

El caso giraba en torno a si la cantante debía pagar impuestos en España por los ingresos obtenidos durante su gira mundial de 2011, durante la cual ofreció 120 conciertos en 37 países.

Las autoridades fiscales alegaban que Shakira había pasado el tiempo suficiente en territorio español para ser considerada residente fiscal. Sin embargo, el tribunal descartó esa interpretación y concluyó que no se alcanzó el mínimo requerido de estancia para exigirle tributar en España.

La sentencia también desestimó la idea de que España fuera el centro principal de las actividades económicas de Shakira ese año, razón por la que las autoridades están obligadas a reembolsarle los 60 millones de euros correspondientes, junto a los intereses y las costas judiciales.

En el comunicado, José Luis Prada, abogado de la cantante, calificó la resolución como el cierre de "un calvario de ocho años".

Destacó que Shakira "tuvo la fuerza y los recursos para llegar hasta el final" en un proceso que, sostuvo, "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no cuentan con los medios necesarios para defenderse".

Repercusiones para otros contribuyentes y más procesos

Shakira expresó su deseo de que este fallo establezca un precedente para otros contribuyentes que enfrentan disputas similares con la Agencia Tributaria española.

Sin embargo, esta no es la única controversia fiscal que involucra a la estrella colombiana en España. En noviembre de 2023, Shakira alcanzó un acuerdo separado con las autoridades fiscales por hechos relacionados con los años 2012 a 2014, cuando residía en Barcelona junto a su entonces pareja Gerard Piqué. En esa ocasión, admitió seis cargos por impuestos no pagados, recibió una sentencia suspendida de tres años y pagó una multa de 7,6 millones de dólares.

La noticia se produjo en medio de uno de los periodos de mayor visibilidad internacional para Shakira. En el tramo final de su actual gira mundial, la cantante prepara doce espectáculos en el llamado "Estadio Shakira", recinto temporal especialmente habilitado en Madrid para el cierre europeo del tour durante octubre.

A esto se suma el éxito reciente de sus presentaciones, como el masivo concierto en la playa de Copacabana donde reunió a más de 2,5 millones de personas. Además, se anticipa su participación en el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un show histórico junto a BTS y Madonna.

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