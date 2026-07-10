 Gasolineras Don Arturo: 28 Años y Sorteo de 14 Motocicletas

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Empresas

Gasolineras Don Arturo celebra 28 años con la entrega de 14 motocicletas a sus leales clientes

Para festejar un año más al servicio de la población guatemalteca, Gasolineras Don Arturo entregó 14 motocicletas Suzuki DR150 a clientes del programa de fidelización RINDE en un evento especial.

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Don Arturo entrega premios a sus fieles clientes, Cortesía
Don Arturo entrega premios a sus fieles clientes / FOTO: Cortesía
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Gasolineras Don Arturo celebró por todo lo alto su 28 aniversario premiando a sus clientes más leales con la entrega de 14 motocicletas Suzuki DR150 modelo 2026, como parte central de su iniciativa Fiestón de Aniversario 28.

El 25 de junio de 2026, la empresa realizó un evento especial que reunió a los ganadores del sorteo y sus familiares para convertir la entrega de premios en una experiencia significativa y cercana. Durante la actividad, la empresa no solo entregó las motocicletas sino que creó un espacio de celebración, acercamiento y reconocimiento a quienes forman parte activa de su comunidad.

Un sorteo transparente y participativo

Los ganadores de las motocicletas se seleccionaron durante un sorteo transmitido en vivo el 10 de junio por las plataformas digitales de Gasolineras Don Arturo. Esta modalidad garantizó un proceso totalmente transparente y abierto a la vista del público, consolidando la confianza de los participantes y de sus clientes en general.

La promoción estuvo vigente del 1 de mayo al 5 de junio de 2026, periodo en el que los usuarios del programa de beneficios RINDE que realizaron consumos mínimos en cualquiera de las estaciones a nivel nacional obtuvieron la oportunidad de participar.

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Don Arturo entrega premios a fieles clientes - Cortesía

Reconocimiento a la lealtad de los clientes

La iniciativa Fiestón de Aniversario 28 resaltó el valor que Gasolineras Don Arturo otorga a la lealtad de sus clientes. A través de esta y otras promociones, la empresa reafirma su permanente compromiso de generar beneficios y fortalecer la relación con quienes eligen la marca día a día.

El evento fue descrito como un momento clave en la historia reciente de la empresa, que destaca por priorizar el reconocimiento y la experiencia de sus usuarios. "Celebrar nuestros 28 años premiando la fidelidad de nuestros clientes es una muestra de agradecimiento por la confianza depositada en nosotros durante todo este tiempo", expresó Michell Velasquez, gerente de Mercadeo.

Gasolineras Don Arturo: 28 años de trayectoria y confianza

Con casi tres décadas en el sector, Gasolineras Don Arturo se ha consolidado como una firma guatemalteca comprometida con brindar combustibles de calidad y servicios de valor añadido. El programa RINDE constituye una de las acciones clave de la organización, diseñado para fortalecer la lealtad y ofrecer recompensas tangibles a sus usuarios.

Durante estos 28 años, la empresa ha implementado diversas iniciativas de fidelización, siempre con el objetivo de devolver valor, afianzar la cercanía y mantener la confianza que distinguen a la marca. "Para los que llegamos lejos, muy lejos" es el lema que acompaña y da sentido a su visión de negocio.

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