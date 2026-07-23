Mac Génesis: Microfinanzas para el Crecimiento Rural

Empresarios rurales y del sector no formal en Guatemala cuentan ahora con nuevas opciones de productos y servicios financieros, gracias a la alianza entre Fundación Génesis Empresarial y MAC Génesis. Esta alianza busca dar continuidad a la Ruta de Desarrollo, enfocándose en objetivos financieros, sociales, digitales y en resiliencia climática.
MAC Génesis gestiona sus operaciones bajo principios de transparencia y buenas prácticas, y se especializa en ahorro, crédito, seguros y asistencias. Así facilita el acceso de más guatemaltecos a servicios financieros que potencian tanto su desarrollo productivo como su salud financiera.
Uno de los componentes clave es el impulso a habilidades digitales, lo que permite a los empresarios mejorar la comercialización, ampliar sus mercados y realizar más transacciones, con el objetivo de generar mayor prosperidad para las familias guatemaltecas.
Oportunidades para el área rural
Con sede central en la 8ª calle, 7-11, Zona 9 de Ciudad de Guatemala, MAC Génesis inició operaciones el 1 de julio de 2026. Desde entonces, respalda a empresarios en el aceleramiento del desarrollo de sus negocios y diferentes actividades económicas.
Al ofrecer oportunidades y servicios enfocados en incrementar la productividad y la calidad de vida, MAC Génesis acompaña a los guatemaltecos en el crecimiento de sus proyectos, brindando respaldo según las metas que cada uno desee alcanzar.