Teorías conspirativas sin pruebas tras derrota de Argentina

"Algo pasó". Esta es la frase más repetida en redes sociales después de la derrota de Argentina frente a España (1-0) en la final del Mundial 2026, y sirve como punto de partida para numerosas teorías conspirativas que atribuyen el resultado a amenazas, pactos políticos, decisiones arbitrales deliberadas e incluso rituales.
La realidad es que ninguna de ellas presenta evidencias ni pruebas que sostengan esas acusaciones. Algunas contradicen la postura de España; otras manipulan hechos reales, imágenes antiguas o declaraciones sacadas de contexto para construir relaciones causales que no están demostradas. En EFE Verifica exponemos algunas de ellas.
España no dejó sus bases a Estados Unidos a cambio del Mundial
Una de las teorías difundidas sostiene que España acordó con Estados Unidos permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para efectuar ataques contra Irán a cambio de ganar el Mundial. Las publicaciones no aportan documentos, testimonios ni información verificable sobre ese supuesto pacto.
A día de hoy, EFE Verifica no ha encontrado ningún documento oficial de que el Gobierno haya cambiado su posición en cuanto al uso de sus bases, al contrario de lo que señalan los mensajes desinformadores.
No consta una amenaza de 10 años por la pancarta de las Malvinas
Otra teoría asegura que la FIFA obligó a Argentina a perder la final bajo la amenaza de suspender a su selección durante diez años por haber exhibido una pancarta con el mensaje "las Malvinas son argentinas" después de vencer a Inglaterra en las semifinales.
Una vez más, tampoco se aporta ninguna prueba ni ninguna comunicación de la FIFA que demuestre la existencia de tal amenaza.
El Código Disciplinario de la FIFA establece que los jugadores y las federaciones pueden ser sancionados por utilizar un acontecimiento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas. No obstante, el reglamento no contempla una suspensión de diez años por este hecho, sino advertencias, multas o suspensión de partidos entre otras medidas.
Rituales, amenazas y arbitrajes bajo sospecha
Otra teoría presenta la fotografía de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé como un supuesto ritual masónico de iniciación o una "transferencia de entidad".
Los mensajes relacionan la escena con patrones numéricos de la final, pero no aportan documentos, testimonios ni elementos verificables que acrediten esa interpretación.
El arbitraje también se ha puesto en entredicho por parte de muchos argentinos, hasta tal punto que se han recogido más de 50 mil firmas para que se repita la final del Mundial denunciando una supuesta una actuación "polémica y corrupta" del árbitro, quien, fue "comprado para influenciar el resultado del partido", informó ABC.
Todas estas teorías siguen una lógica parecida: toman frases, imágenes o hechos aislados y los relacionan entre sí después de conocer el resultado para presentar la derrota como parte de un plan oculto. Pero la correlación no implica causalidad, y no, no demuestra que la final estuviese manipulada.
*Información EFE.