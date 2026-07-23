Incaparina Express: Bebida Nutritiva Listo en 2 Minutos

Castillo Hermanos Alimentos presentó oficialmente Incaparina Express, lista en 2 minutos, una nueva presentación diseñada para ofrecer una alternativa práctica, nutritiva y versátil para las familias guatemaltecas, manteniendo el sabor y el valor nutricional que han caracterizado a la marca durante más de seis décadas.
El lanzamiento busca responder a las necesidades de los consumidores que disponen de menos tiempo para preparar sus alimentos, pero que desean seguir incorporando productos nutritivos en su alimentación diaria. Según la empresa, esta innovación permite disfrutar Incaparina tanto fría, como un fresco, o caliente, como atol, en una preparación que toma apenas dos minutos.
Una innovación pensada para el ritmo de vida actual
De acuerdo con Castillo Hermanos Alimentos, Incaparina Express fue desarrollada tras identificar que muchas personas necesitan soluciones rápidas sin sacrificar la calidad nutricional.
La nueva presentación incorpora avena molida a la tradicional mezcla de harina de maíz y soya, además de mantener su fortificación con vitaminas y minerales de alta absorción. El producto viene en una bolsa de 375 gramos, que rinde aproximadamente 20 vasos o tazas y tendrá un precio sugerido menor a Q14, sujeto al canal y punto de venta.
La preparación también fue simplificada. Para consumirla fría únicamente se mezcla el producto con azúcar al gusto y agua a temperatura ambiente, agregando hielo posteriormente. Si se prefiere caliente, basta con colocar la mezcla en el microondas durante un minuto y 30 segundos, eliminando la necesidad de cocinarla en la estufa.
Mantiene el legado nutricional de Incaparina
Durante la presentación, la empresa enfatizó que Incaparina Express no sustituye la fórmula tradicional, sino que amplía el portafolio de la marca para ofrecer nuevas alternativas de consumo.
Edgar Rosal, gerente de marca Incaparina, explicó que el objetivo es acercar la nutrición a las familias que llevan un estilo de vida más acelerado.
"Incaparina Express. Lista en 2 minutos nació para que la nutrición que ha acompañado a las familias guatemaltecas por generaciones pueda seguir presente en una vida que hoy se mueve a un ritmo más acelerado y que tiene falta de tiempo para cocinar. Es la confianza de siempre, ahora en una preparación práctica en 2 minutos que puede disfrutarse fría o caliente", afirmó.
Asimismo, indicó que el producto fue evaluado previamente con madres de familia consumidoras de Incaparina, quienes mostraron una alta aceptación hacia la nueva propuesta.
Disponible inicialmente en Guatemala
La empresa informó que Incaparina Express estará disponible inicialmente en Guatemala y podrá adquirirse en supermercados, tiendas de barrio, mercados cantonales y distribuidores mayoristas.
El lanzamiento será acompañado por una campaña de comunicación, demostraciones de producto, degustaciones y activaciones en distintos puntos de venta, donde los consumidores podrán conocer las diferentes formas de preparación y comprobar la rapidez con la que puede elaborarse.
Estas actividades estarán relacionadas con el concepto "2 minutos", con el propósito de demostrar la practicidad del nuevo producto y acercarlo a los consumidores.
Más de seis décadas acompañando a las familias
Incaparina es una de las marcas más representativas de Guatemala en materia de nutrición. Con más de 65 años de historia, ha acompañado a varias generaciones de familias guatemaltecas con productos desarrollados para contribuir a una alimentación balanceada.
La empresa destacó que la incorporación de Incaparina Express forma parte de la evolución natural de la marca para responder a las necesidades actuales de los consumidores, manteniendo su compromiso con la calidad, la confianza y la nutrición.
Con esta nueva presentación, Castillo Hermanos Alimentos busca ofrecer una opción práctica para quienes necesitan preparar un alimento en poco tiempo, sin renunciar a los beneficios nutricionales que han convertido a Incaparina en una de las marcas más reconocidas del país.