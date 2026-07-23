 Zeta Gas apoya a Teletón Guatemala con donativo de Q400 mil
Empresas

Zeta Gas celebra 10 años de apoyo a Teletón Guatemala con una significativa donación de Q400 mil

Zeta Gas donó Q.400,000 a Teletón Guatemala en su 40 aniversario, reafirmando un compromiso de diez años con la rehabilitación de personas con discapacidad en el país.

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Zeta Gas donativo a Teletón Guatemala 2026, Cortesía
Zeta Gas donativo a Teletón Guatemala 2026 / FOTO: Cortesía
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Zeta Gas reafirmó su compromiso social al sumarse por décima vez consecutiva al esfuerzo de Teletón Guatemala, que en 2026 celebró su 40 aniversario de transformar vidas a través de servicios de rehabilitación para personas con discapacidad.

En la jornada del 17 y 18 de julio, la empresa entregó un donativo de Q400,000, fortaleciendo así una relación de una década con Teletón Guatemala y Fundabiem. Este apoyo respalda la atención y terapias de rehabilitación ofrecidas en todo el país, beneficiando a miles de guatemaltecos y sus familias.

 En Zeta Gas estamos convencidos de que apoyar iniciativas que generan bienestar y transforman vidas es una forma de contribuir al desarrollo de Guatemala. Nos llena de orgullo ser parte de Teletón durante 10 años y continuar sumando esfuerzos para que más personas puedan acceder a servicios de rehabilitación que les permitan mejorar su calidad de vida,

destacó Kevin Villacinda, Gerente de Mercadeo de Grupo Zeta Gas.

El aporte de Zeta Gas contribuye al funcionamiento de los 19 centros de rehabilitación de Fundabiem, que durante cuatro décadas han atendido a más de 900,000 personas. La solidaridad de empresas y guatemaltecos ha permitido fortalecer los programas y servicios dedicados a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Además de la contribución económica, colaboradores de Zeta Gas han participado activamente en jornadas de voluntariado con Fundabiem, estrechando el vínculo con los beneficiarios y mostrando el compromiso social de la empresa. Durante julio, el equipo de Zeta Gas visitó las instalaciones de Fundabiem y participó en actividades con los usuarios.

Jennifer Barrera, Gerente de Planeación y Estrategia de Grupo Zeta Gas, subrayó: "Nuestro compromiso va más allá de un aporte económico, ya que creemos que la solidaridad también es una forma de encender la llama de la esperanza que transforma vidas. Por eso hoy renovamos nuestro compromiso de continuar apoyando a Fundabiem y a Teletón Guatemala".

Zeta Gas reafirma así su objetivo de acompañar a las familias guatemaltecas y promover iniciativas de inclusión y desarrollo social. 

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