Transformación empresarial: impulsa tu competitividad e innovación

Guatemala fue el epicentro de la innovación y el desarrollo empresarial con la exitosa culminación de la octava edición de Fábrica de Negocio 2026, un evento organizado por GS1 Guatemala que se llevó a cabo durante dos días, 5 y 6 de agosto, con el fin de consolidar una plataforma para conectar a empresas y generar nuevas oportunidades de crecimiento en la región, atrayendo a más de 1,100 participantes tanto en modalidad digital como presencial.
El objetivo principal de Fábrica de Negocio 2026 es fortalecer la competitividad empresarial y abrir caminos para la expansión comercial. Durante dos intensas jornadas, los asistentes tuvieron acceso a un programa integral que incluyó conferencias especializadas, espacios de networking, un dinámico piso de exhibición y una estratégica rueda de negocios con importantes cadenas comerciales, consolidando su posición como un referente para la cadena de valor en Guatemala y Centroamérica.
A lo largo de sus ocho ediciones, Fábrica de Negocio ha demostrado un compromiso con el desarrollo del sector, logrando capacitar a más de 8,000 empresarios y profesionales. Esta trayectoria reafirma la dedicación de GS1 Guatemala para impulsar las capacidades empresariales y fomentar la adopción de mejores prácticas, esenciales para competir eficazmente en un mercado global cada vez más dinámico y exigente.
Tendencias que impulsan el futuro empresarial
El programa académico, bajo el lema "Líderes que transforman", fue uno de los pilares del evento. Reunió a un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron tendencias, estrategias innovadoras y casos de éxito que están marcando el rumbo de la transformación empresarial en la actualidad. Su participación fue clave para ofrecer una visión estratégica a los asistentes.
Durante ambas jornadas, los especialistas abordaron temas de vanguardia que están redefiniendo el comercio y la industria. Entre los tópicos destacados se encontraron la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación en retail, el comercio electrónico, los estándares globales, el liderazgo efectivo, el crecimiento empresarial, la sostenibilidad y la competitividad. Estas ponencias ofrecieron a los participantes una perspectiva clara sobre los retos y las oportunidades que enfrenta el sector.
Las conferencias fueron impartidas por reconocidos especialistas provenientes de destacadas organizaciones como Conexium, ADMOSA, EDICOM, Simplify, Attitude2Succeed, CABI, PIZZOLANTE, Grupo Barcode, SIX RFID y GS1 México. Su experiencia y conocimiento enriquecieron el debate y proporcionaron herramientas prácticas para la aplicación inmediata en los negocios.
Rueda de negocios
La rueda de negocios fue un componente central del evento, diseñada para facilitar la vinculación comercial directa y efectiva. Los resultados obtenidos subrayan el éxito de esta iniciativa y la demanda de espacios para la interacción empresarial:
- Siete cadenas comerciales participaron activamente, representando a Guatemala y Nicaragua.
- Se registraron más de 600 solicitudes de reuniones comerciales, evidenciando el alto interés en generar nuevas alianzas.
- Se concretaron 143 citas de negocio programadas, lo que representa un número significativo de encuentros productivos.
GS1 Guatemala extendió su agradecimiento a las cadenas comerciales que participaron y contribuyeron al éxito de la rueda de negocios. Entre ellas se encuentran Cropa Fresh, GTA, GuateTrending, Supermercados La Casita, Supermercados Oasis, Supermercados La Torre y Supermercados La Colonia, esta última de Nicaragua, demostrando el alcance regional del evento.
Alianzas estratégicas
El éxito de Fábrica de Negocio 2026 fue posible gracias al apoyo de diversos patrocinadores e instituciones aliadas. GS1 Guatemala reconoció el compromiso de SIX RFID, Grupo Barcode, EDICOM, MCL, REDECON y Café SM, quienes brindaron su respaldo al evento.
Asimismo, se agradeció la colaboración de instituciones aliadas clave como Medios CDM, OPI International Business School, el Centro Municipal de Emprendimiento (CME), StartKit, el Ministerio de Economía de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB). Estas alianzas estratégicas son fundamentales para el desarrollo continuo del ecosistema empresarial.
Mirando hacia el futuro, GS1 Guatemala ya proyecta la expansión de su rueda de negocios. Como parte de su estrategia de internacionalización, se anunció que en marzo de 2027 se incorporarán compradores de GS1 México, una iniciativa que busca fortalecer aún más las oportunidades comerciales para las empresas asociadas y ampliar su alcance en el mercado regional.