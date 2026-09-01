Absolue Longevity MD de Lancôme: Skincare longevidad

El cuidado de la piel continúa evolucionando y, en los últimos años, el concepto de longevidad cutánea ha ganado protagonismo dentro de las rutinas de belleza.
Más allá del enfoque tradicional antienvejecimiento, esta nueva visión busca preservar la juventud, resistencia y funcionalidad de la piel a lo largo del tiempo.
En ese contexto, Lancôme presenta Absolue Longevity MD, una nueva generación de productos personalizados para el cuidado facial, diseñados para acompañar las diferentes etapas de la piel y ayudar a tratar las causas profundas de los signos visibles del envejecimiento.
La longevidad de la piel se refiere a la capacidad que tiene la piel para mantenerse joven, suave, resistente, luminosa y funcional con el paso del tiempo.
A diferencia de los tratamientos enfocados únicamente en corregir signos visibles como arrugas o pérdida de firmeza, el cuidado de longevidad busca apoyar la barrera cutánea, proteger contra el estrés oxidativo y favorecer una apariencia saludable de manera prolongada.
Este enfoque se centra en preservar la juventud de la piel desde sus funciones esenciales, ayudando a mantener la hidratación, el brillo y la sensación de confort.
Lancôme Absolue Longevity MD
Absolue Longevity MD está impulsada por la Ciencia de la Longevidad Integrativa™, una plataforma científica desarrollada a partir de más de 20 años de investigación sobre longevidad, inspirada en la medicina regenerativa y la ciencia de la regeneración cutánea.
La línea se enfoca en factores asociados al envejecimiento de la piel, como la fatiga celular, la inflamación y la ralentización metabólica, los cuales pueden influir tanto en los signos visibles como invisibles del envejecimiento.
A nivel celular, este tipo de cuidado facial busca apoyar mecanismos como la renovación y regeneración celular, ayudando a mantener la energía de la piel y promoviendo una apariencia más suave, firme y radiante.
Productos para cada etapa de la piel
La propuesta de Absolue Longevity MD está diseñada para responder a distintas necesidades según la etapa de la piel.
- Anticipate The Cream está dirigida a piel joven o en una primera etapa de envejecimiento. Es ideal para mujeres con piel visible de edad biológica menor de 35 años. Su función principal es ayudar a preservar la juventud de la piel, retrasar la aparición de líneas finas, mantener la hidratación y apoyar la energía celular como parte de una rutina preventiva.
- Intercept The Serum está formulado para pieles que ya presentan signos visibles de envejecimiento. Impulsado por el Compuesto™ Intercept, busca aumentar la resiliencia celular y optimizar la función de la piel. Es una opción pensada para mujeres de mediana edad, con piel visible y biológica entre los 35 y 55 años.
- Intercept The Cream es una crema facial de alto rendimiento diseñada para ayudar a mantener una piel con aspecto juvenil a lo largo del tiempo. Su fórmula apoya la función de la barrera cutánea y ayuda a proteger contra el estrés oxidativo, contribuyendo a una piel más suave, resistente y cómoda, mientras atiende signos como arrugas, pérdida de firmeza y disminución del resplandor.
- Reset The Cream está pensada para pieles maduras que muestran signos avanzados de envejecimiento. Es adecuada para mujeres con piel visible y edad biológica superior a los 55 años. Su objetivo es ayudar a restablecer la función cutánea, combatir los efectos de las células dañadas, reactivar la actividad celular, mejorar la densidad y firmeza, y reducir visiblemente las arrugas.
- Reset The Serum Este serum rejuvenecedor facial diseñado para dar longevidad reinicia los signos de envejecimiento después de que aparecen. Formulado con Mitopure® por Time-Line, un activo de Longevidad recomendado por doctores, ahora en tratamiento de rostro.
Con Absolue Longevity MD, Lancôme propone un cuidado de la piel personalizado, proactivo y enfocado en la longevidad. La línea busca acompañar cada etapa de la vida, ayudando a revertir la edad biológica visible de la piel y a conservar una apariencia más joven, luminosa y saludable.
Más que una rutina antienvejecimiento, esta propuesta representa una nueva forma de entender el skincare: cuidar hoy la piel para preservar su vitalidad en el futuro.