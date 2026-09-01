 Deditos Campero: Sabor a Casa en Solo 10 Minutos
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Pollo Campero lanza Deditos Campero para llevar su característico sabor a tu casa en 10 minutos

Pollo Campero lanza Deditos Campero, una propuesta de pollo empanizado congelado, ya disponible en supermercados a precios accesibles, ideal para disfrutar en casa.

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Deditos Campero , Cortesía
Deditos Campero / FOTO: Cortesía
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Pollo Campero anunció el lanzamiento de Deditos Campero, una nueva presentación de su característico sabor de pollo, ahora disponible en supermercados y tiendas de Guatemala. La propuesta está diseñada para prepararse de manera práctica y rápida en casa, ofreciendo a los consumidores una alternativa lista para disfrutar en cualquier momento.

El producto, elaborado con 100% pollo y cubierto con un empanizado crujiente, se vende ya completamente cocinado, lo que permite su preparación en solo minutos. Se encuentra en presentaciones de 180 gramos a Q25 y 360 gramos a Q45, pensadas tanto para compartir como para satisfacer antojos individuales.

Según Manuel Enrique Molina Flores, Director de Mercadeo de Pollo Campero, el objetivo de la marca es mantenerse presente en la vida de sus consumidores y sorprenderlos con nuevas formas de disfrutar su sabor tradicional. La presentación congelada de los Deditos Campero es fruto de la alianza entre Pollo Campero y Soluciones Cárnicas de CMI Alimentos, buscando ampliar los momentos de consumo y acercar la marca a los hogares guatemaltecos.

Juan José Gutiérrez Herrarte, Director Comercial de Soluciones Cárnicas, destacó que esta innovación permite que más familias tengan acceso al sabor de Pollo Campero de manera práctica y versátil, adaptándose a diferentes ocasiones.

Pollo Campero, con más de 53 años de trayectoria y parte de Corporación Multi Inversiones (CMI), se ha consolidado como líder en el mercado de pollo en la región, sirviendo a más de 80 millones de clientes al año y operando más de 350 restaurantes en América Latina y Estados Unidos.

CMI, la compañía matriz, cuenta con una trayectoria de 106 años, presencia en 15 países y más de 50,000 colaboradores, impulsando el desarrollo sostenible en cada uno de los mercados donde opera.

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