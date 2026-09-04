 Tercer Congreso Internacional de Genética Clínica en Guatemala
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Guatemala alberga tercer Congreso Internacional de Genética Clínica: Origen

La genética clínica permite a los profesionales de la salud diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades de origen hereditario o alteraciones en los genes.

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Congreso Origen 3, Alejandro Meoño
Congreso Origen 3 / FOTO: Alejandro Meoño
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Este jueves 3 y viernes 4 de septiembre se lleva a cabo en la Ciudad de Guatemala Origen 3, la tercera edición del Congreso Internacional de Genética Clínica que busca ayudar a especialistas a transformar sus prácticas clínicas y con ello apoyar a cientos de pacientes. 

La doctora Maria Camila Egas, médico genetista clínica y fundadora y CEO de Dx Gen, explica que esta es la primera vez que este Congreso especializado se lleva a cabo en Guatemala y que su objetivo es estudiar y analizar las especialidades más importantes dentro de la genética como la Ginecología, Oncología y Pedriatría. 

"(Origen) Nos gusta mucho este nombre porque precisamente del ADN y la Genética es el origen de todo y desde ahí provienen muchas cosas. Es de ahí desde donde se pueden obtener las respuestas para apoyar a nuestros pacientes",

 expresó Egas. 

El evento reúne a especialistas nacionales e internacionales que buscan innovar en diagnósticos a través de paneles oportunos para identificar enfermedades raras, alteraciones congénitas o trastornos genéticos complejos. Se realiza en Avia, salón Épica, zona 10. 

Genética clínica en Guatemala 

La genética clínica ayuda a los profesionales de la salud a diagnosticar, prevenir, asesorar y tratar enfermedades de origen hereditario o genético en las personas y sus familias. Esta especialidad de la medicina traduce la información del ADN humano para ofrecer soluciones médicas personalizadas y guiar decisiones de salud cruciales.

Una de sus principales funciones es el diagnóstico preciso de enfermedades que permite identificar la causa exacta de enfermedades raras, malformaciones congénitas, retrasos en el desarrollo o trastornos neurológicos hereditarios.

El doctor Rubén Ruiz Santa Cruz, pediatra intensivista, destaca que la genética clínica permite identificar los componentes exactos para el tratamiento de ciertas enfermedades y resalta la importancia de la detección temprana, a través de tamizajes neonatales, los cuales permiten prevenir y tratar oportunamiente a pacientes con anomalías genéticas. 

Conoce el programa y los expositores de Origen 3

Abre directo el PDF aquí.

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