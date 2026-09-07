Cristian Cifuentes gana la primera edición de Emprende Qute

EmprendeQUTE llegó a su final este sábado, 5 de septiembre de 2026, destacando la importancia del talento, las ideas y el espíritu emprendedor de los guatemaltecos. Cristian Cifuentes fue el primer ganador de este certamen, haciéndose acreedor a un QUTE modelo 2027.
Los organizadores explicaron que para la gran final eligieron cinco emprendimientos, de un total de 250 que fueron presentados. Previo a que el ganador fuera revelado, en el vento fueron presentadas las historias, las ideas de negocio; pero, sobre todo, el potencial que tienen para desarrollar sus proyectos.
"EmprendeQUTE no sería posible sin el apoyo de Grupo UMA de Bajaj, de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y si Centro de Emprendimiento CREA, y de Banco Antigua", expresó la maestra de ceremonias.
Cuando se habla de emprendimiento, primero debemos pensar en la aprobación de los guatemaltecos, que todos los días se levantan con un sueño", destacó el gerente de relaciones públicas de Grupo UMA, Samuel Espina.
Espina consideró que las empresas de la iniciativa privada deben ser precursores de los sueños de los guatemaltecos y por eso nació en el seno de Grupo UMA el deseo de convertir esas aspiraciones en realidades.
Propósito de EmprendeQUTE
Espina contó como EmprendeQUTE nació con el propósito de encontrar a esas personas soñadoras y por ello lograron que 250 se inscribieran. De ese total, cinco fueron seleccionadas y recibieron acompañamiento por medio de alianzas estratégicas para hacer realidad las oportunidades de negocios.
En el proceso de encontrar las alianzas estratégicas lo suficientemente robustas, que nos ayudaran a convertir esos sueños en realidades de negocios nació la alianza con la Universidad del Valle de Guatemala, por medio de sus unidades de desarrollo, emprendimiento y de innovación.
Más adelanto, se necesitó contar con los fondos suficientes para dotar esas ideas y esos sueños en tangibilidad y para ello se logró una buena alianza con el Banco de Antigua, quienes estuvieron a bien el ser copatrocinadores de este proyecto.
Buscamos que, desde la iniciativa privada podamos promocionar a guatemaltecos que quieren crecer y desarrollarse", contó Espina.
Acerca del ganador, Espina explicó que se eligió un proyecto totalmente tangible, que se convierta en una realidad que sea comercialmente sostenible.