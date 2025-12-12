Grupo Uma Presenta la Nueva Pulsar N150 en Guatemala

La nueva Pulsar N150 llega a Guatemala con más potencia, diseño renovado y tecnología pensada para el usuario urbano. Conoce por qué esta motocicleta ya genera expectativa entre los amantes del segmento sport.
Grupo UMA, distribuidor oficial de Bajaj en el país, presentó oficialmente en Guatemala la nueva Pulsar N150, un modelo que combina rendimiento, diseño y tecnología para posicionarse como una de las opciones más competitivas dentro del segmento naked sport.
Con este lanzamiento, la empresa reafirma su apuesta por fortalecer la movilidad en el país con vehículos accesibles y de alto desempeño.
La Pulsar N150 llega con mejoras notables en estabilidad, confort y control, pensadas para ofrecer una experiencia de conducción superior. Entre los atributos destacados del modelo se encuentra un chasis reforzado, diseñado para proporcionar mayor seguridad en diferentes tipos de terreno.
La motocicleta incorpora además una suspensión delantera telescópica de 31 milímetros y un sistema trasero monoshock, una combinación que mejora la absorción de impactos y optimiza la maniobrabilidad.
En materia de rendimiento, la Pulsar N150 integra un motor de 149.68 cc capaz de generar 14.5 HP a 8,500 RPM y un torque de 13.5 Nm a 6,500 RPM, cifras que la colocan como una opción atractiva para quienes buscan potencia equilibrada con eficiencia.
El modelo está equipado con una transmisión de cinco velocidades —una marcha abajo y cuatro arriba— para asegurar un desempeño óptimo tanto en conducción urbana como en trayectos más exigentes. A esto se suma un tablero digital y un frente con faro proyector tipo ojo de ángel, elementos que refuerzan la estética moderna y funcional del vehículo.
El lanzamiento de la N150 complementa la reciente llegada al país de otros modelos como la NS400Z y la N125Fi, ampliando la oferta de la línea Pulsar para atender necesidades diversas del mercado.
Con esta variedad, Grupo UMA apunta a consolidar opciones que van desde soluciones de movilidad urbana hasta motocicletas de uso intensivo con características de alto rendimiento.
"La nueva Pulsar N150 representa una evolución dentro de la línea y está orientada a ofrecer diseño actual, excelente desempeño y accesibilidad para el usuario urbano", informó Carlos Alvarado, Gerente corporativo de comercialización, mercadeo y ventas.
El ejecutivo destacó que el objetivo de la marca es seguir impulsando alternativas que fomenten la movilidad en Guatemala con respaldo, innovación y potencia.
Los interesados pueden visitar los puntos de venta UMA Bajaj en el país para conocer de cerca la Pulsar N150 y evaluar por qué este modelo se perfila como una opción ideal para iniciarse en el mundo de motocicletas Pulsar.
