 Volkswagen: Líder Automotriz en América Latina 2023
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Volkswagen se consolida como líder automotriz en América Latina

Volkswagen, con 3.700 millones de dólares en inversiones y 21 nuevos lanzamientos previstos, se posiciona como líder en influencia y ventas en América Latina.

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Volkswagen se consolida como líder automotriz en América Latina, Cortesía
Volkswagen se consolida como líder automotriz en América Latina / FOTO: Cortesía
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Volkswagen se posiciona como la automotriz más influyente de América Latina al ocupar el cuarto puesto entre las 100 empresas más influyentes de la región, según la última edición del informe Thought Leaders 100 elaborado por HORSE. Además, la marca es la número uno del sector automotriz y protagoniza un avance significativo tras escalar 41 posiciones respecto a 2025, impulsada por inversiones por US$ 3.700 millones, un crecimiento en ventas y una ofensiva de 21 lanzamientos.

El estudio, basado en Big Data e Inteligencia Artificial, mide la influencia de empresas y líderes en el ecosistema corporativo analizando cientos de miles de contenidos e interacciones. El chairman de Volkswagen para América Latina, Alexander Seitz, se incorpora al ranking de CEOs más influyentes, alcanzando la posición 13 del total y la número 2 dentro de la industria automotriz.

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Alexander Seitz debuta entre los líderes más influyentes de América Latina. - Cortesía

Para la edición 2026, que analiza datos de julio de 2025 a julio de 2026, se evaluaron más de 800.000 artículos de prensa, 120.000 publicaciones en LinkedIn y X, más de 350.000 interacciones en redes, mil eventos y 800 presentaciones en 15 países de la región.

Volkswagen lidera la transformación regional apostando por competitividad, renovación de portafolio y crecimiento sostenible. La estrategia incluye una fuerte integración entre mercados y el lanzamiento de 21 productos, con modelos desarrollados en la región como el Tera. Para 2027, la marca presentará la nueva pickup Tukan y una renovada Amarok, reforzando su presencia en segmentos clave.

La electrificación es otro pilar: a partir de 2027, todos los modelos fabricados por Volkswagen en América Latina contarán con al menos una versión electrificada. Esto permitirá expandir la oferta de tecnologías eficientes adaptadas a las necesidades locales.

Crecimiento y liderazgo en la industria 

En el primer semestre de 2026, la automotriz experimentó un crecimiento del 10,6% en ventas en América del Sur, comercializando 281.865 vehículos, con Brasil como principal motor con 224.945 unidades y un alza del 21%.

El liderazgo corporativo de Alexander Seitz resalta también por su capacidad de conexión empresarial: ocupa el séptimo puesto en C-Level Networking entre todos los líderes evaluados. "Este reconocimiento es para todo nuestro equipo de Volkswagen en América Latina. Refleja la transformación lograda en los últimos años fortaleciendo nuestra posición en la estrategia global", afirmó Seitz.

Volkswagen do Brasil, con más de 73 años de trayectoria, es el principal productor y exportador de automóviles del país, con cuatro plantas y un portafolio destacado por seguridad, tecnología e innovación. La empresa ha lanzado diez de los 21 nuevos vehículos previstos para Sudamérica hasta 2028. Entre ellos, modelos destacados como el Nuevo T-Cross, la nueva Amarok, el Golf GTI y el Nuevo Taos. La marca continúa invirtiendo en sostenibilidad, conectividad y digitalización como ejes estratégicos.

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