 JCN Motors abre sala en Guatemala y presenta ROX ADAMAS
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JCN Motors inaugura la sala de ventas más grande de Guatemala y presenta la nueva ROX ADAMAS

El nuevo espacio automotriz abre sus puertas con una propuesta que combina tecnología, lujo y nuevas opciones de movilidad.

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JCN Motors , Mónica Avila
JCN Motors / FOTO: Mónica Avila
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JCN Motors marca una nueva etapa en el sector automotriz guatemalteco con la apertura de una nueva sala de ventas en Auto Plaza, presentada como la más grande del país.  La inauguración se realizó junto con el lanzamiento oficial de la ROX ADAMAS, una SUV de lujo todoterreno que llega al mercado nacional con una propuesta enfocada en tecnología, confort y aventura.

El nuevo espacio fue concebido para ofrecer a los clientes una experiencia más amplia y especializada, en la que puedan conocer de primera mano diferentes vehículos, sus tecnologías y las alternativas de movilidad que ofrece JCN Motors. La apertura representa también una apuesta por elevar los estándares de atención y exhibición dentro del mercado automotriz de Guatemala.

El lugar busca convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan innovación, tecnología, lujo y nuevas formas de movilidad.

Como parte de esta nueva etapa, JCN Motors presentó la ROX ADAMAS, el nuevo modelo insignia de ROX Motor.  Se trata de una SUV de lujo todoterreno disponible en configuraciones de seis y siete asientos, desarrollada para combinar capacidad fuera del asfalto con elementos de confort y tecnología.

JCN Motors sigue sorprendiendo

Entre sus principales características se encuentra una suspensión neumática de cámara cerrada con control de amortiguación dinámica DCC. También ofrece diferentes modos de manejo para enfrentar condiciones como nieve, lodo, roca, arena y vadeo.

La ROX ADAMAS incorpora además control de crucero todoterreno, control de descenso en pendientes y una cabina inteligente ROX OS, equipada con chip Qualcomm 8155, control por voz multilenguaje e interacción multipantalla.

La nueva SUV también cuenta con asistencia de manejo de nivel L2+, actualizaciones OTA y tecnología V2L, con capacidad de descarga de energía tanto en el interior como en el exterior. Uno de sus elementos más particulares es el "Tailgate Kitchen", acompañado de un toldo perimetral en el techo, características que buscan ampliar las posibilidades para quienes disfrutan de los viajes y las actividades al aire libre.

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