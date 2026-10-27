 Toyota y Lexus amplían garantías a 10 años: descubre beneficios
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Toyota y Lexus extienden su garantía a 10 años o 200,000 km: ¡Descubre cómo beneficiarte!

Los vehículos Toyota y Lexus en Guatemala ahora cuentan con una significativa garantía de 10 años o 200,000 km, asegurando confianza y respaldando su valor ante la reventa.

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Toyota extiende garantía en Guatemala, Cortesía
Toyota extiende garantía en Guatemala / FOTO: Cortesía
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Los propietarios de vehículos Toyota y Lexus en Guatemala ahora cuentan con una garantía de 10 años o 200,000 kilómetros, lo que suceda primero. Este beneficio aplica tanto para quienes adquieran modelos nuevos como para quienes ya sean dueños de un Toyota o Lexus del año 2021 en adelante y cumplan con los requisitos establecidos.

Toyota y Lexus, en conjunto con Cofiño, lanzan de manera permanente los programas Toyota 10 y Lexus 10. Esta iniciativa fortalece el respaldo brindado a los usuarios guatemaltecos, extendiendo la cobertura habitual y aportando tranquilidad durante toda la vida útil del vehículo.

Ambas marcas exigen el cumplimiento de varias condiciones clave para mantener la garantía:

  • Realizar todos los mantenimientos preventivos en los plazos y kilómetros recomendados por la marca.
  • Acudir exclusivamente a los talleres oficiales Cofiño para cualquier servicio.
  • Utilizar siempre repuestos originales Toyota o Lexus.
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Lexus extiende su garantía en Guatemala - Cortesía

Un punto relevante es el alcance retroactivo: los propietarios de vehículos modelo 2021 en adelante tienen la opción de adherirse al programa tras aprobar una revisión técnica y validar el historial de mantenimiento en la red Cofiño. Incluso aquellos que dejaron de acudir a talleres oficiales pueden reincorporarse mediante el Programa de Reincorporación, cumpliendo con una evaluación técnica y puesta a punto de su vehículo.

La garantía se asocia al auto, no al propietario. Esto permite que, si el vehículo se vende, el beneficio se transfiera al siguiente dueño mientras se mantengan las condiciones. De este modo, se protege el valor de reventa y se ofrece confianza adicional a futuros compradores.

"La calidad, confiabilidad y durabilidad son atributos fundamentales de Toyota y Lexus. Con Toyota 10 y Lexus 10 llevamos ese respaldo aún más lejos, acompañando a nuestros clientes durante más tiempo y ayudándolos a conservar el valor de su inversión mediante el cuidado especializado de nuestra red de talleres", destacó Axel Barillas, Gerente de Mercadeo de Cofiño.

Para consultar las condiciones del programa o verificar si un auto modelo 2021 en adelante es elegible, los propietarios pueden comunicarse al 1705 o visitar cualquier centro de servicio Cofiño en el país o ingresar en el sitio web de Toyota o Lexus

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Toyota extiende garantía en Guatemala - Cortesía

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