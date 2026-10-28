Gasolineras Uno y Pronto: Lanzan Uno Plus con Premios

Gasolineras UNO y tiendas PRONTO presentaron en Guatemala su nueva plataforma de beneficios UNO Plus, un programa que permite acumular y canjear puntos por compras en estaciones de servicio y tiendas participantes. Con este lanzamiento, la compañía busca fortalecer la relación con sus clientes y ofrecer más opciones de recompensas a cambio de sus compras habituales.
El debut de UNO Plus llega acompañado de la campaña "La primera estación hacia la Navidad", que premiará a 50 usuarios con un año de combustible gratis y ofrecerá más de un millón de premios instantáneos en puntos UNO Plus, que pueden usarse bajo las condiciones del programa. Por cada Q200 en gasolina Súper, los clientes reciben dos oportunidades de participar en el sorteo, y una oportunidad por la misma cantidad en gasolina Regular, Diésel o ULSD. En motocicletas, cada Q50 consumidos equivalen a una oportunidad. Además, las compras de Q50 en productos seleccionados de tiendas PRONTO también suman una oportunidad.
Innovación para la región
Según Fausto Velásquez, gerente de país de UNO Guatemala, este lanzamiento responde al compromiso de innovación y la evolución constante en la experiencia ofrecida en las estaciones de servicio. La propuesta de valor busca satisfacer las nuevas expectativas de los consumidores y brindar más razones para elegir la marca.
UNO Plus ya estaba disponible en Honduras y El Salvador, y ahora suma Guatemala a su cobertura regional, con planes de llegar a Nicaragua en 2027. Los usuarios guatemaltecos pueden descargar la app gratis desde App Store, Google Play o Huawei AppGallery, registrarse y presentar su código QR al comprar para comenzar a acumular y utilizar puntos.
UNO es una empresa con presencia en Centroamérica y Colombia, dedicada a la comercialización de combustibles y productos derivados del petróleo. Su red de estaciones se complementa con las tiendas de conveniencia Pronto, donde los clientes encuentran alimentos, bebidas y otros productos para su día a día.