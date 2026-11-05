Italika lanza motocicletas con tecnología y diseño innovador

La marca de motocicletas ITALIKA, perteneciente a Grupo Salinas Guatemala, presentó este jueves 5 de noviembre de 2026 una nueva etapa de evolución de su portafolio, con la incorporación de nuevos modelos, diseños renovados y tecnologías que buscan transformar la experiencia de movilidad de los guatemaltecos.
Bajo el concepto "ITALIKA CAMBIA, TU MANERA DE LLEGAR", la compañía dio a conocer una amplia renovación de su oferta de motocicletas, con propuestas dirigidas a diferentes estilos de vida y necesidades de transporte.
La presentación estuvo encabezada por la nueva ITALIKA 300Z 4V, una motocicleta de diseño deportivo que incorpora un motor de cuatro válvulas con 27.3 caballos de fuerza, horquilla invertida, tablero digital a color, puertos USB A y C, iluminación Full LED y frenos de disco en ambas ruedas.
Con esta nueva generación, ITALIKA busca fortalecer y modernizar su propuesta para los motociclistas que buscan mayor potencia, tecnología y diseños personalizados, demostrando que el cambio también puede experimentarse en cada recorrido.
ITALIKA cambia, tu manera de llegar
El lanzamiento también marca el inicio de una nueva plataforma de comunicación con la que ITALIKA busca conectar con las diferentes motivaciones de movilidad de los guatemaltecos.
La evolución de la marca va más allá de incorporar nuevos modelos, pues busca acompañar a quienes utilizan su motocicleta para trabajar, emprender, ganar independencia, disfrutar del camino y alcanzar nuevas metas.
"En ITALIKA entendemos que nuestros clientes están cambiando y esperan más de sus motocicletas. Por eso estamos renovando nuestro portafolio, incorporando nuevas tecnologías y ofreciendo diseños que respondan a diferentes necesidades y estilos de vida. Queremos que esta evolución se vea en nuestros productos y se sienta en cada experiencia de conducción", expresó Luis Hernández, director general de Italika Guatemala.
Nuevos modelos para diferentes necesidades de movilidad
Además de la 300Z, ITALIKA presentó otras propuestas que reflejan la evolución de sus principales familias de motocicletas.
Una de ellas es la ITALIKA AT125, perteneciente a la familia de trabajo, que presenta un nuevo diseño orientado a la movilidad diaria.
Este modelo cuenta con transmisión semiautomática de cuatro velocidades, iluminación Full LED, puerto USB y un rendimiento declarado de hasta 36 kilómetros por litro.
La propuesta combina practicidad, tecnología y economía para quienes utilizan su motocicleta como herramienta de trabajo y medio de transporte cotidiano.
Por otra parte, dentro de la familia de motonetas, la marca presentó la ITALIKA Modena 175, un modelo que combina diseño moderno, comodidad y funcionalidad.
Esta motocicleta incorpora transmisión automática, tablero digital, iluminación LED y frenos de disco en ambas ruedas, características orientadas a quienes buscan desplazarse por la ciudad con estilo.
En la categoría todoterreno destaca la ITALIKA ATV300, una nueva cuatrimoto de diseño robusto que incorpora transmisión automática CVT, transmisión por eje cardán, enfriamiento líquido, llantas todoterreno y parrillas de carga.
Esta propuesta combina versatilidad y capacidad para actividades al aire libre, aventuras y recorridos fuera del asfalto.
A estas novedades se suma la ITALIKA 200Z, perteneciente a la familia deportiva, que presenta una renovación de diseño con un nuevo color rojo pasión, tablero digital a color, puertos USB A y C, iluminación Full LED, frenos de disco y una potencia declarada de 16 HP.
Este modelo fortalece el carácter deportivo que distingue a la línea Z.
Una renovación que abarca diferentes familias de motocicletas
Como parte de esta transformación, ITALIKA también está renovando el diseño y equipamiento de otras motocicletas de su portafolio, ampliando las alternativas para diferentes segmentos del mercado guatemalteco.
En la familia de motonetas, los modelos D125, D150 y DS150 incorporan nuevos diseños y características orientadas a facilitar la movilidad urbana.
Entre sus atributos se encuentran la transmisión automática, almacenamiento bajo el asiento y puertos de carga USB, elementos que buscan ofrecer mayor comodidad y practicidad durante los recorridos cotidianos.
La familia deportiva Z también evoluciona en diferentes cilindradas. Desde la 125Z, que presenta una nueva imagen en color grafito, hasta la 150Z, que incorpora nuevos colores, y la renovada 200Z en rojo pasión.
A estos modelos se suma la 250Z 4V, equipada con un motor de cuatro válvulas que desarrolla 22.1 HP, clutch antirrebote, tablero digital a color e iluminación Full LED.
Esta evolución se complementa con la llegada de la nueva 300Z 4V, ampliando las opciones de potencia, tecnología y diseño deportivo de la marca.
Nuevas alternativas para la aventura y el trabajo
La renovación también alcanza a la familia de cuatrimotos, en la que ITALIKA amplía su propuesta todoterreno con la nueva ATV190, la renovada ATV250 y la nueva ATV300.
Estas alternativas están orientadas a diferentes necesidades, desde actividades de aventura hasta labores de trabajo y recorridos fuera del asfalto.
Asimismo, la transformación incluye la categoría de doble propósito, en la que la DM150 presenta una imagen renovada como parte del proceso de modernización que ITALIKA proyecta extender a esta familia.
Con estas incorporaciones, la compañía busca ofrecer una mayor variedad de opciones para quienes necesitan una motocicleta como medio de transporte, herramienta laboral o vehículo para disfrutar de actividades recreativas.
ITALIKA suma 19 años de presencia en Guatemala
La marca también destacó su trayectoria en el mercado nacional, donde cuenta con 19 años de presencia.
Durante este período, ITALIKA ha logrado consolidarse entre las cuatro marcas de motocicletas de mayor venta en Guatemala, compitiendo con fabricantes internacionales de amplia trayectoria.
De acuerdo con la compañía, este posicionamiento refleja una evolución basada en la accesibilidad, variedad de modelos, innovación y respaldo al cliente.
Su propuesta de valor incluye una red de distribución, servicio posventa y disponibilidad de repuestos originales, elementos que contribuyen a brindar confianza y acompañamiento después de la compra.
A través de tiendas Elektra, tiendas propias ITALIKA y distribuidores autorizados en todo el país, la marca continúa acercando soluciones de movilidad al mercado guatemalteco.
Los clientes también pueden acceder a alternativas de financiamiento ofrecidas por Banco Azteca Guatemala, sujetas a las condiciones correspondientes.
Para conocer más sobre los modelos y propuestas de la marca, los interesados pueden visitar el sitio web www.italika.com.gt o comunicarse al teléfono 2306-8000.