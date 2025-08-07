Descubre la Magia Nocturna en el Zoológico La Aurora

El viernes 8 de agosto de 2025, el Zoológico La Aurora abrirá sus puertas en horario nocturno para celebrar una edición más de las encantadoras Noches de Luna Chapina, un evento familiar que combina naturaleza, cultura y entretenimiento.
Las Noches de Luna Chapina se han convertido en una tradición esperada por muchas familias guatemaltecas que buscan actividades diferentes y enriquecedoras. Aunque el evento inició desde el pasado 1 de agosto, el Zoológico La Aurora invita a los guatemaltecos a asistir este jueves y viernes para no perderse esta edición especial.
El Zoológico La Aurora —uno de los pulmones verdes más importantes de la capital— ofrecerá recorridos especiales por sus áreas más emblemáticas, donde los asistentes podrán observar el comportamiento nocturno de algunas especies, disfrutar de iluminación ambiental y participar en actividades diseñadas para todas las edades.
Además de la experiencia con los animales, el evento incluirá presentaciones artísticas, música en vivo, gastronomía típica guatemalteca y espacios culturales que rinden homenaje a la luna, los mitos mayas y las tradiciones chapinas.
El ingreso al evento tendrá un costo accesible y los boletos pueden adquirirse directamente en taquilla o por medio de la página oficial del zoológico. Los organizadores recomiendan llegar temprano, usar ropa cómoda y llevar linternas pequeñas para disfrutar del recorrido sin afectar la visión nocturna de los animales.
La iniciativa también busca fomentar la educación ambiental, el respeto por la fauna silvestre y el aprecio por las riquezas naturales del país, todo a través de una experiencia divertida y memorable. El zoológico ha reforzado sus protocolos de seguridad y bienestar animal para asegurar una jornada armónica para visitantes y residentes del parque.
Si buscas una actividad distinta para compartir en familia o con amigos, las Noches de Luna Chapina son la oportunidad perfecta para vivir el zoológico desde otra perspectiva.
El Zoológico La Aurora es uno de los principales parques zoológicos de Guatemala y uno de los más antiguos y grandes de Centroamérica. Está ubicado en el centro de la Ciudad de Guatemala, dentro del complejo conocido como Parque La Aurora, que también alberga museos y áreas recreativas.
