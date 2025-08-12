Premios Estela 2025: Detalles Evento de Talento

La novena edición de los Premios Estela, que se realizará el sábado 23 de agosto en el Centro de Convenciones Visión de la Ciudad de Guatemala, reunirá a lo más destacado de la escena musical guatemalteca e internacional.
El evento celebrará la creatividad y diversidad sonora en más de 23 categorías, con una mezcla vibrante de géneros y artistas de varios países.
Los Premios Estela surgieron como un espacio para reconocer, promover y preservar la música y la cultura, reconociendo el esfuerzo de artistas y productores fonográficos en sus formatos sonoros y visuales.
El concurso abrió inscripciones hasta el 30 de enero de 2025, aceptando canciones lanzadas en 2024, lo que permitió recopilar una diversidad de propuestas que reflejan la riqueza musical de Guatemala y de otros países como Colombia, España, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, México, entre otros.
El 28 de mayo de 2025 se reveló la lista oficial de nominados en 23 categorías que incluyen géneros como jazz, rock, metal, reggae, cumbia, pop, gospel, urbano, indie, electrónica, metal, trap, tropical, regional y otros.
Entre los artistas destacados aparecen nombres como Zelaya, Malacates Trébol Shop, Javier Garistú, Voelin y Fabiola Roudha, quienes han logrado múltiples nominaciones y resaltan en la escena musical guatemalteca.
Entre las nominaciones están
Mejor canción acústica:
· Un Instante de Zelaya
· Fruslerías de Salomé Limón
· Sol de Agua de Natalia Serna
· No durmamos - Acústica de Andy Barrios
· Por este amor de Cata Contreras
· No lloro más por ti de G Combo
· No sé que de Sophii
· Presiento de Jazay
Mejor Canción Cumbia
· Dora de Gangster Ft. El Capitán Eléctrico
· La Cumbiambera de Grupo Remolino
· Ya llego Navidad de Cristian Salguero
· Estamos Aquí de Rebeca Lane
· Giramos de Rolbin Montero
· Cumbia Sin Pena de Big James
Mejor Canción Dance o Electrónica
· Sol de Carlos Herrera Music
· Deep Inside de Fer McQueen Ft. Ale Q
· Galaxia de Valeria Atkeys
· Caemal Remix de Master FAD3R
· Keep de Jack Noise
· Viernes de Niah
· Love de Alenx B Ft. Natalie Rivera
Mejor Canción Featuring
· Cautivo de El Tambor de la Tribu ft. Aleks Syntek
· Grande de Rebeca Lane ft. Audry Funk
· Te quiero odiar de Zelaya ft. Santander
· Ciclograma Sesh Cap 3: Tequierover de Thyan V ft. Kiki
· NADA de Fabiola Roudha y Daniela Romo
· Mil Horas de Javier Garistú ft. Hancer
· Déjame llegar de Checha y su India Maya ft. Malacates Trébol Shop
· No quiero perdérmelo de Doble Sentido ft. Los Rancheros
· Hasta salvarnos x Aidé Mulher de Leiden ft. Cores de Aidè
· Pa que te acuerdes de mí de Malacates Trébol Shop ft. Marimba Chapinlandia
Mejor Canción Gospel
· No voy tarde de Good Refference ft. Revoluzion Estereo
· Aliento del Cielo de Gau Hernández ft. Bani Muñoz
· Real Acústica de Saskia Ramos
· Mi medicina de Joaquín Chávez
· Me uno con los ángeles de Escala
· Renueva mis fuerzas de Gabby Chacón
· Rebelión de Freddy Camey ft. Raúl Garcciani
· Escogido fui de Dios de Los Voceros de Cristo
Mejor Canción Hip hop o Rap
· Made in Colombia de Trez Hache ft. Branby, Julián Ramoz, Meyn, Niffer & Alex Caye
· Limitless de Género Supremo
· Cámara y acción de Seventh B ft. Big Tahoe
· Pinares Sessions 1 de Lou G
· No pasa nada de Dalion DNL
· Algodón de Azúcar de Suina
· Ra ta ta tan de Mr. Fer
· Arqueología Maya Ixquiac de Tata Edgar ft. Sayrem Beat ft. Blunt
Mejor Canción Indie
· Marionetas de Di WAV ft. Casa de Kello
· Luna Callejera de Mannée
· Sure as hell de Joaquinn
· Antes de la lluvia de Casa de Kello
· Sentimiento Sobrenatural de Filoxera
· Three cheers for 25 de Javi Jimenez
· Besar de Fármacos
· Instinto animal de Mink
Mejor Canción Instrumental o Jazz
· Bloplepiris de Max Esquivel ft. Antonio Sanchez & Chad LB
· Feeling de Chito Díaz
· Oniomania de Mazzk
· Indigo Cool de Juan Carlos Murga ft. Ludwing Zepeda
· Fumenko de Monx
· Cleptomanía de Quidana
Mejor Interpretación Femenina
· Vete de Sophii
· Instinto Animal de Mink
· Que te vaya bien de Fabiola Roudha
· Falso Amor de Florence Umañan
· Sin Pensar de Adriana
· Mantra de Storino
· Replay de Nicky Rudeke
· Presiento de Jazay
· Mujer Salvaje de Ceshia Ubau
· Improbable de Leiden
· Afrodita de Niah
Mejor Interpretación Masculina
· Conexión de Gil Lemus
· La fiesta de la vida de Álvaro Prado
· Dicen de Ancestro
· Beso Prohibido de Kei
· Ya es tarde de Javier Garistú
· Pasporte de Nochebuena de Voelin
· No quiero perdérmelo de Doble Sentido ft. Los Rancheros
· Río en La Antigua de Zaravia
· Tokyo de Kiki
· Navidad en TV Azteca de Cristian Salguero
· Será Divertido de Miguel Vaquero
Mejor Canción en Marimba
· Luna llena de Malacates Trébol Shop ft. Marimba Chapinlandia
· Santa Catalina de Alejandría de Marimba El Valle de Geovanni Roblero
· Déjame llegar de Malacates Trébol Shop ft. Checha y su India Maya
· Corridito pop de Lempi
· Tu veneno de Witeko ft. Alma Huiteca
· Cumbia de Rafael Enrique de Marimba Maderas de Quetzaltenango
· Begonia de Marimba El Valle de Geovanni Roblero
Mejor Canción Pop Agrupación
· No quiero perdérmelo de Doble Sentido ft. Los Rancheros
· Diciembre de Isla Tambor
· Cautivo de El Tambor de la Tribu ft. Aleks Syntek
· Instinto Animal de Mink
· Miénteme de Glass Collective
· Aquí estaré de Jim & Joy
· Brindo por ella de Sunday Funday
Mejor Canción Metal
· The Hanged Man de Lydian Gray ft. Tim Ripper Owens & Pablo Soler
· Vultures de Age of Insanity
· Mandates of hate de Sight of Emptiness
· Resucitame de Ohzmio
· My last journey de Draconis
· Mujer del deseo de Antharida
· Anquilosado de ArsMagna
Mejor Canción Pop Femenino
· Presiento de Jazay
· Confío de Carol Hills ft. Fernanda Rodríguez
· Solamente de Valary
· Falso amor de Florence Umaña
· Tarde de Adriana
· Replay de Nicky Rudeke
· Cuando de vi de Madie
· Mantra de Storino
· Instinto Animal de Mink
· Buen capítulo de Zelaya
Mejor Canción Pop Masculino
· Deja que te olvide de Cesared
· Me quiero + a mí de Héctor Morales
· Navidad en TV Azteca de Cristian Salguero
· Mónaco de Zaravia
· Si no hay otra vida de Danny SanJose
· X.O. de Xa-Vi
· Pasaporte de Nochebuena de Voelin
· Y no de El Santa
· Divine de Fausto Moreno
· Bendita seas la hora de PARDOPARDO
Mejor Canción R&B o Soul
· Sabina de Kiki
· Ilógico de Melany Cubero
· Miénteme de Kei
· Culpa de Souphis
· 12 AM der Seventh B ft. La Mole 07
Mejor Canción de Reggae
· Un sentimiento de Los Hijos de Tencha
· De a poquito de Adriana
· Alzheimer’s Fallido de Zaravia
· One Love de Kendo ft. BCA & Deeikel
· Una Bless de Ghanjah Man
· Maltripear de Legall
· About You de G Combo
· Vibra al tope de Kache
Mejor Canción de Reggaeton
· Pum! Cayó de Afro Legends ft. El Gioh, Caro Mosquera & TimbiÁfrica
· Borracho me llamaras de Less Sajori
· Méxito de Lmentos
· Tay Rica de Chucho el Científico
· Todxs lxs cuerpxs de Audry Funk ft. Kevs
Mejor Canción Regional
· Yo no quiero ser de Grupo Punto & Aparte
· 100 vidas de Dovella
· Delito de Vallejo 777
· Falsedad de Legado 24
· Puro Guatemala de Código 502 ft. Mr. Fer
· Con el corazón en la mano de Gabriel Morúa ft. Mariachi Colonial
· Ya es tarde de Javier Garistú
· Señora, señora de Yensy Velásquez (La Dama de la Banda)
· Será divertido de Miguel Vaquero
· No fue pa’ tanto de Dani HC ft. Sammy Rubio
· Simplemente Mío de Biti Valdés
· Falsedad de Legado 24
Mejor Canción de Rock
· Pólvora blanca de Zaravia
· Al Camino de La Tona
· Dominos 24 de Di WAV
· Si este es el final de Viernes Verde
· Instinto animal de Mink
· Marionetas de Casa de Kello ft Di WAV
· Cuento de Mariposas de Valary
· No quiero perdérmelo de Doble Sentido ft. Los Rancheros
· ASAP de Gil Lemus
· En las luces de Juan Pablo Calvo ft. Eddy Monge
· Gravedad de Ancestro ft. Danny San José
Mejor Canción Trap
· La teacher de Adryy ft. Deeikel
· Camino Ninja de Trez Hache
· TMT de Legall
· No chain de Aldén
· Aventino de Erik Suñiga
· Rockstar de Elrayo
· Resiliencia de BMELY ft. BLK
· El gallo de Guatemala de Kastro 47
· Follow de Lou G
Mejor Canción Tropical
· Comencemos de cero de Ina Peralta ft. Rafel Pollo Brito
· Que no acabe nunca de Zelaya
· De amor no queda nada de Malembe
· Pudimos serlo todo de Lmentos
· Ranchata de Javier Garistú ft. Dany Ro
· Mania de Sophii
· Danzón para la espera de Silvio Rodríguez ft. Orquesta Failde
· Y no me ves de Marito Gamboa
· Mi princesa de Grupo La Tripulación
· 0 Interés de Madie
· Pegao de Roland Metz
· Verde primavera de Grupo Remolino
Mejor Canción Urbana
· Made in Colombia de Trez Hache ft. Branby, Julian Ramoz, Meyn, Niffer % Alex Caye
· Pumi cayó de Afro Legends ft. El Gioh, Caro Mosquera % TimbiÁfrica
· Brindo por ella de Sunday Funday
· Me está matando de Duke El DMNT
· Cuando te vi de Madie
· NPE de Cami Utrera
· Mejor Sola que mal acompañada de Glori Pacheco
· La egipcia de Johny Prera
· Yo no estoy pa’ eso de Doble Sentido
· TMT de Legall
· Sobran las ganas de Fer Villanueva
· Michiko de Ol Palma
· Se avecina de 7 Muekas
