Descubre 3 Estrenos Imperdibles en Cartelera

La cartelera de cine se renueva con tres estrenos que prometen emocionar al público guatemalteco y llenar las salas con historias diversas y cautivadoras. Desde la comedia negra hasta el suspenso y el romance, esta semana los cinéfilos podrán disfrutar de "Los Roses", "Atrapado robando" y "Bajo el sol de septiembre".
Estos tres estrenos que buscan conquistar a distintos públicos y ofrecer experiencias memorables en la pantalla grande.
- Los Roses
Inspirada en la célebre historia que alguna vez fue llevada al cine por Danny DeVito, "Los Roses" llega con una nueva adaptación cargada de humor negro y sátira sobre el matrimonio moderno. La cinta sigue a una pareja que, tras años de vida juntos, decide divorciarse.
Sin embargo, lo que podría ser un proceso civilizado se convierte en una feroz batalla por la casa, los bienes y hasta las mascotas. El filme explora los excesos de la obsesión, el orgullo y el ego en las relaciones, con actuaciones intensas que hacen que el espectador oscile entre la risa y la incomodidad.
Este thriller de suspenso presenta la historia de Ethan, un joven que se ve envuelto en un robo que sale terriblemente mal. Lo que parecía un golpe sencillo lo conduce a una pesadilla donde debe huir no solo de la policía, sino también de aquellos que alguna vez consideró sus aliados.
La película se convierte en una carrera contra el tiempo, con giros inesperados que mantienen al espectador al filo de su asiento. Su atmósfera oscura y su ritmo frenético la posicionan como una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan del cine de acción cargado de tensión.
Más estrenos que no te puedes perder
- Bajo el sol de septiembre
En contraste con la adrenalina y el humor ácido de los otros estrenos, "Bajo el sol de septiembre" se centra en una historia profundamente emotiva. La trama narra el reencuentro de dos amigos de la infancia que, después de muchos años separados, vuelven a coincidir en su pueblo natal durante un cálido septiembre.