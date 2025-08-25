Ópera Sour Angelica en el Centro Cultural Asturias

La ópera Suor Angelica, una de las obras más conmovedoras del compositor italiano Giacomo Puccini, se presentará en Guatemala el próximo martes 2 de septiembre. La cita será en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a partir de las 8 de la noche.
La puesta en escena forma parte de la programación del Festival de Junio, que cada año reúne lo mejor de las artes escénicas en el país. La función promete ser uno de los momentos más memorables de la agenda cultural de dicho Festival.
Con un elenco integrado exclusivamente por artistas guatemaltecos, la ópera pondrá en alto el talento nacional en una producción que busca resaltar la capacidad artística del país. Las entradas ya se encuentran disponibles con un costo de Q150.00 por persona, las cuales se pueden adquirir en la página oficial del Festival de Junio.
Suor Angelica es considerada una obra única dentro del catálogo de Puccini, al formar parte del célebre Tríptico compuesto además por Il Tabarro y Gianni Schicchi. La pieza, escrita únicamente para voces femeninas, se desarrolla en un convento donde la protagonista, una monja llamada Angélica, enfrenta el dolor de su pasado y la pérdida de un hijo.
Más de la ópera
A lo largo de la trama, el público es testigo de un relato cargado de emociones que giran en torno al arrepentimiento, la redención y la esperanza. El montaje en Guatemala ofrecerá una experiencia íntima y profunda. La atmósfera conventual se recreará en el escenario del teatro nacional para acompañar la fuerza interpretativa de las cantantes.
La visita inesperada de la tía de la protagonista desencadena una de las escenas más dramáticas de la ópera, llevando al público a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y el perdón.
La presentación de la ópera Suor Angelica no solo será un homenaje a la tradición lírica mundial, sino también un reconocimiento al esfuerzo de los artistas guatemaltecos que dan vida a esta obra maestra.