 Ópera Sour Angelica en el Centro Cultural Asturias
Farándula

Opera Sour Angelica Giacomo Puccini llega al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Como parte del Festival de Junio llega la puesta en escena, la cual promete emocionar al público.

Compartir:
Opera, Opera
Opera / FOTO: Opera

La ópera Suor Angelica, una de las obras más conmovedoras del compositor italiano Giacomo Puccini, se presentará en Guatemala el próximo martes 2 de septiembre. La cita será en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a partir de las 8 de la noche.

La puesta en escena forma parte de la programación del Festival de Junio, que cada año reúne lo mejor de las artes escénicas en el país. La función promete ser uno de los momentos más memorables de la agenda cultural de dicho Festival.

Con un elenco integrado exclusivamente por artistas guatemaltecos, la ópera pondrá en alto el talento nacional en una producción que busca resaltar la capacidad artística del país.  Las entradas ya se encuentran disponibles con un costo de Q150.00 por persona, las cuales se pueden adquirir en la página oficial del Festival de Junio.

Suor Angelica es considerada una obra única dentro del catálogo de Puccini, al formar parte del célebre Tríptico compuesto además por Il Tabarro y Gianni Schicchi.  La pieza, escrita únicamente para voces femeninas, se desarrolla en un convento donde la protagonista, una monja llamada Angélica, enfrenta el dolor de su pasado y la pérdida de un hijo.

Más de la ópera

A lo largo de la trama, el público es testigo de un relato cargado de emociones que giran en torno al arrepentimiento, la redención y la esperanza. El montaje en Guatemala ofrecerá una experiencia íntima y profunda. La atmósfera conventual se recreará en el escenario del teatro nacional para acompañar la fuerza interpretativa de las cantantes.

La visita inesperada de la tía de la protagonista desencadena una de las escenas más dramáticas de la ópera, llevando al público a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y el perdón.

Esme La Chapina se roba las miradas con su atuendo sumamente transparente en Premios Estela

El atuendo transparente en color azul, resaltó su figura y acaparó todas las miradas de la noche.

La presentación de la ópera Suor Angelica no solo será un homenaje a la tradición lírica mundial, sino también un reconocimiento al esfuerzo de los artistas guatemaltecos que dan vida a esta obra maestra.

En Portada

Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internost
Nacionales

Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internos

02:03 PM, Ago 25
Las voces de Marquense tras el triunfo ante Malacatecot
Deportes

Las voces de Marquense tras el triunfo ante Malacateco

12:04 PM, Ago 25
En imágenes: Tensión en Gaviotas por motín para exigir traslados de cabecillast
Nacionales

En imágenes: Tensión en Gaviotas por motín para exigir traslados de cabecillas

01:01 PM, Ago 25
Muere Jerry Adler, famoso actor de Los Soprano y The Good Wifet
Farándula

Muere Jerry Adler, famoso actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

11:22 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos