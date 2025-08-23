 Esme la Chapina con atuendo transparente en premios Estela
Farándula

Esme La Chapina se roba las miradas con su atuendo sumamente transparente en Premios Estela

El atuendo transparente en color azul, resaltó su figura y acaparó todas las miradas de la noche.

Compartir:
Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina

La alfombra roja de los Premios Estela 2025 sigue dando de qué hablar, y esta vez la protagonista es Esme La ChapinaLa joven sorprendió a todos con un atuendo sumamente transparente que acaparó miradas y comentarios en redes sociales.

La creadora de contenido guatemalteca se presentó con un diseño en color azul con pinceladas de tonos vivos, que resaltaba su figura, pero sin duda fue la transparencia del vestido lo que se llevó toda la atención. El atuendo de Esme La Chapina combinó la elegancia con un toque atrevido que desató múltiples reacciones entre los asistentes y usuarios en internet.

Foto embed
Esme La Chapina - Esme La Chapina

Aunque el color azul y los matices que adornaban la prenda aportaban sofisticación, lo más comentado fue la osadía del diseño, que dejaba poco a la imaginación.  Para muchos, la joven mostró seguridad y un estilo propio que la consolidan como una de las personalidades más comentadas del espectáculo nacional.

Los Premios Estela, que celebran este año su novena edición, se han convertido en una de las galas más relevantes de la música y la cultura en Guatemala.  El evento, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Visión, reúne a artistas, productores y creadores que buscan exaltar lo mejor del trabajo fonográfico y audiovisual del país.

Esme La Chapina deslumbra

En cada edición, se entregan más de 40 galardones, reconociendo no solo a los cantantes más populares, sino también a quienes trabajan tras bambalinas en la producción musical. Este reconocimiento nació con la misión de promocionar, honrar y salvaguardar la cultura musical guatemalteca, brindando un espacio para que los talentos nacionales brillen y se conecten con el público.

Miss Guatemala 2024 sorprende con exuberante escote en Premios Estela

En su paso por la alfombra roja, la reina de belleza guatemalteca dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Por ello, cada año la alfombra roja se convierte en una vitrina para destacar las nuevas tendencias y estilos de las celebridades locales. La presencia de Esme La Chapina en los Premios Estela 2025 confirma su creciente influencia en la escena digital y cultural de Guatemala.

En Portada

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernaciónt
Nacionales

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación

03:17 PM, Ago 23
Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trumpt
Internacionales

Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trump

12:39 PM, Ago 23
Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levantet
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

03:41 PM, Ago 23
VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puentet
Farándula

VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puente

04:16 PM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos