Esme la Chapina con atuendo transparente en premios Estela

La alfombra roja de los Premios Estela 2025 sigue dando de qué hablar, y esta vez la protagonista es Esme La Chapina. La joven sorprendió a todos con un atuendo sumamente transparente que acaparó miradas y comentarios en redes sociales.
La creadora de contenido guatemalteca se presentó con un diseño en color azul con pinceladas de tonos vivos, que resaltaba su figura, pero sin duda fue la transparencia del vestido lo que se llevó toda la atención. El atuendo de Esme La Chapina combinó la elegancia con un toque atrevido que desató múltiples reacciones entre los asistentes y usuarios en internet.
Aunque el color azul y los matices que adornaban la prenda aportaban sofisticación, lo más comentado fue la osadía del diseño, que dejaba poco a la imaginación. Para muchos, la joven mostró seguridad y un estilo propio que la consolidan como una de las personalidades más comentadas del espectáculo nacional.
Los Premios Estela, que celebran este año su novena edición, se han convertido en una de las galas más relevantes de la música y la cultura en Guatemala. El evento, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Visión, reúne a artistas, productores y creadores que buscan exaltar lo mejor del trabajo fonográfico y audiovisual del país.
Esme La Chapina deslumbra
En cada edición, se entregan más de 40 galardones, reconociendo no solo a los cantantes más populares, sino también a quienes trabajan tras bambalinas en la producción musical. Este reconocimiento nació con la misión de promocionar, honrar y salvaguardar la cultura musical guatemalteca, brindando un espacio para que los talentos nacionales brillen y se conecten con el público.
Por ello, cada año la alfombra roja se convierte en una vitrina para destacar las nuevas tendencias y estilos de las celebridades locales. La presencia de Esme La Chapina en los Premios Estela 2025 confirma su creciente influencia en la escena digital y cultural de Guatemala.