 Miss Guatemala 2024 deslumbra con escote en Premios Estela
Farándula

Miss Guatemala 2024 sorprende con exuberante escote en Premios Estela

En su paso por la alfombra roja, la reina de belleza guatemalteca dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Compartir:
Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La antesala de la Gala de los Premios Estela 2025 ya enciende la expectativa en el Centro de Convenciones Visión de Guatemala. Artistas, invitados especiales y amantes de la música desfilan por la alfombra roja, incluyendo la presencia de la Miss Guatemala, Ana Gabriela Villanueva.

Aunque la ceremonia aún no comienza, una de las apariciones más comentadas de la noche es la de Miss Guatemala 2024, quien sorprende con un look que arranca suspiros y titulares. La reina de belleza luce un vestido pegado en color azul, con un exuberante escote que destaca sus atributos delanteros y realza su silueta.

Con porte y seguridad, Villanueva se roba las miradas de fotógrafos y fanáticos, confirmando por qué es considerada un ícono de estilo y elegancia en el país.  Su atuendo, que equilibra glamour y atrevimiento, ya se vuelve tendencia en redes sociales, donde los usuarios comentan y comparten imágenes de su paso por la alfombra roja.

La novena edición de los Premios Estela promete convertirse en una noche inolvidable para la música y la cultura guatemalteca.  Con más de 40 galardones por entregar, este evento busca honrar, promocionar y salvaguardar la música, reconociendo tanto a artistas como a productores fonográficos que han dejado huella en la industria.

Más de Premios Lo Nuestro

Aunque los protagonistas de la noche serán los músicos y productores que recibirán los galardones, en este momento la atención se centra en la alfombra roja y en la presencia de Ana Gabriela Villanueva.  La Miss Guatemala 2024 demuestra que sabe conquistar escenarios más allá de los certámenes de belleza, imponiéndose como una de las figuras más comentadas de la previa de los Premios Estela.

¿A quién le quedó mejor el trend de Ojitos Mentirosos? Esme La Chapina vs. Deanna Melillo

El trend de Ojitos Mentirosos sigue causando sensación en redes sociales, y esta vez dos creadoras de contenido lo llevaron a otro nivel.

Su elección de vestuario, elegante y a la vez audaz, marca tendencia y asegura que la gala inicie bajo un brillo especial.  Con la expectativa al máximo, el ambiente ya augura que la edición 2025 de los Premios Estela quedará grabada en la memoria de los guatemaltecos, tanto por la música como por los destellos de glamour que acompañan a esta gran celebración.

En Portada

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernaciónt
Nacionales

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación

03:17 PM, Ago 23
Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trumpt
Internacionales

Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trump

12:39 PM, Ago 23
Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levantet
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

03:41 PM, Ago 23
VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puentet
Farándula

VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puente

04:16 PM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos