Miss Guatemala 2024 deslumbra con escote en Premios Estela

La antesala de la Gala de los Premios Estela 2025 ya enciende la expectativa en el Centro de Convenciones Visión de Guatemala. Artistas, invitados especiales y amantes de la música desfilan por la alfombra roja, incluyendo la presencia de la Miss Guatemala, Ana Gabriela Villanueva.
Aunque la ceremonia aún no comienza, una de las apariciones más comentadas de la noche es la de Miss Guatemala 2024, quien sorprende con un look que arranca suspiros y titulares. La reina de belleza luce un vestido pegado en color azul, con un exuberante escote que destaca sus atributos delanteros y realza su silueta.
Con porte y seguridad, Villanueva se roba las miradas de fotógrafos y fanáticos, confirmando por qué es considerada un ícono de estilo y elegancia en el país. Su atuendo, que equilibra glamour y atrevimiento, ya se vuelve tendencia en redes sociales, donde los usuarios comentan y comparten imágenes de su paso por la alfombra roja.
La novena edición de los Premios Estela promete convertirse en una noche inolvidable para la música y la cultura guatemalteca. Con más de 40 galardones por entregar, este evento busca honrar, promocionar y salvaguardar la música, reconociendo tanto a artistas como a productores fonográficos que han dejado huella en la industria.
Aunque los protagonistas de la noche serán los músicos y productores que recibirán los galardones, en este momento la atención se centra en la alfombra roja y en la presencia de Ana Gabriela Villanueva. La Miss Guatemala 2024 demuestra que sabe conquistar escenarios más allá de los certámenes de belleza, imponiéndose como una de las figuras más comentadas de la previa de los Premios Estela.
Su elección de vestuario, elegante y a la vez audaz, marca tendencia y asegura que la gala inicie bajo un brillo especial. Con la expectativa al máximo, el ambiente ya augura que la edición 2025 de los Premios Estela quedará grabada en la memoria de los guatemaltecos, tanto por la música como por los destellos de glamour que acompañan a esta gran celebración.