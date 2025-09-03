Salma Hayek cumple 59 y luce increíble en bikini sexy

Salma Hayek llegó a sus 59 años el pasado 2 de septiembre y lo festejó a lo grande, presumiendo su espectacular cuerpazo en un diminuto bikini rojo.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana publicó una fotografía en la que se le ve su sensualidad posando en una bebida y dejando ver sus poderosas curvas mientras disfruta de un atardecer en el mar.
La imagen se hizo viral muy rápido y demostró que la actriz está más vigente que nunca.
"59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! ☀️?? Salud por todos ustedes y gracias por el cariño! ??♥️", escribió.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de felicitación de amigos y colegas famosos, entre ellos Anthony Hopkins y Linda Evangelista, quienes se sumaron a las celebraciones virtuales.
Ya sabemos que los bikinazos ya son parte de su esencia porque da igual que sea verano, invierno o primavera Salma Hayek vive en bikini y solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta.
De hecho, hace unos meses ha protagonizado la portada de trajes de baño de Sports Illustrated Swinsuit 2025 y el resultado es impresionante.
Secreto de belleza
Salma Hayek es una de las actrices latinoamericanas de mayor éxito a nivel internacional, por lo que se ha convertido en un ícono de elegancia y estilo.
Ante esta situación, Salma Hayek ha decidido revelar su rutina de belleza a través de sus redes sociales, en donde menciona que se mantiene alejada de los tratamientos muy invasivos o de las modas efímeras.
Desde muy pequeña, su abuela le enseñó a "no lavarse la cara en las mañanas", debido a que, según indicó Salma Hayek, la piel produce unos aceites que son necesarios para poder lucir más joven:
"Este truco ha sido parte de mi rutina desde que era una niña", agregó la artista.
"Por la noche, nuestra piel produce todo el sebo que necesita para poder lucir mucho más joven y prácticamente se regenera sola. Así que yo les recomiendo a todos que se laven bien la piel por la noche, pero no por la mañana", añadió la mexicana, quien también indicó que "siempre le apuesta" a los exfoliantes de origen 100% natural.
"Yo misma preparo los exfoliantes que utilizo, con avena, agua, lecha de almendras y miel. Es un limpiador exfoliante super efectivo, natural y gentil con la piel. Yo dejo la preparación en el refrigerador durante la noche y la uso en la mañana siguiente", aseguró.