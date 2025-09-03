 Salma Hayek cumple 59 y luce increíble en bikini sexy
Farándula

Salma Hayek llega a los 59 años luciendo como de 20 en sexy bikini

La actriz mexicana lució un espectacular traje de baño rojo para celebrar su 59 cumpleaños, los fans no tardaron en elogiar sus perfectas y bien cuidadas curvas.

Compartir:
Salma Hayek,
Salma Hayek / FOTO:

Salma Hayek llegó a sus 59 años el pasado 2 de septiembre y lo festejó a lo grande, presumiendo su espectacular cuerpazo en un diminuto bikini rojo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana publicó una fotografía en la que se le ve su sensualidad posando en una bebida y dejando ver sus poderosas curvas mientras disfruta de un atardecer en el mar.

La imagen se hizo viral muy rápido y demostró que la actriz está más vigente que nunca.

"59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! ☀️?? Salud por todos ustedes y gracias por el cariño! ??♥️", escribió.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de felicitación de amigos y colegas famosos, entre ellos Anthony Hopkins y Linda Evangelista, quienes se sumaron a las celebraciones virtuales.

Ya sabemos que los bikinazos ya son parte de su esencia porque da igual que sea verano, invierno o primavera Salma Hayek vive en bikini y solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta.

De hecho, hace unos meses ha protagonizado la portada de trajes de baño de Sports Illustrated Swinsuit 2025 y el resultado es impresionante.

Secreto de belleza

Salma Hayek es una de las actrices latinoamericanas de mayor éxito a nivel internacional, por lo que se ha convertido en un ícono de elegancia y estilo.

Ante esta situación, Salma Hayek ha decidido revelar su rutina de belleza a través de sus redes sociales, en donde menciona que se mantiene alejada de los tratamientos muy invasivos o de las modas efímeras.

Foto embed
Met Gala Salma Hayek - Instagram

Desde muy pequeña, su abuela le enseñó a "no lavarse la cara en las mañanas", debido a que, según indicó Salma Hayek, la piel produce unos aceites que son necesarios para poder lucir más joven: 

"Este truco ha sido parte de mi rutina desde que era una niña", agregó la artista.

"Por la noche, nuestra piel produce todo el sebo que necesita para poder lucir mucho más joven y prácticamente se regenera sola. Así que yo les recomiendo a todos que se laven bien la piel por la noche, pero no por la mañana", añadió la mexicana, quien también indicó que "siempre le apuesta" a los exfoliantes de origen 100% natural.

"Yo misma preparo los exfoliantes que utilizo, con avena, agua, lecha de almendras y miel. Es un limpiador exfoliante super efectivo, natural y gentil con la piel. Yo dejo la preparación en el refrigerador durante la noche y la uso en la mañana siguiente", aseguró.

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos