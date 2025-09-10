¿Quién murió en Grupo Pesado? Descubre su historia

El lunes 9 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Guadalupe Chávez, conocido como "Don Lupe", quien durante muchos años fue mánager y amigo de Grupo Pesado. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde se publicó una esquela acompañada de un emotivo mensaje de despedida.
"Gracias por tantos años de entrega y amistad. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestros corazones", escribió la banda. Asimismo, la banda aprovechó para resaltar el profundo vínculo que mantenían con el empresario originario de Tampico.
El comunicado añadió que "Don Lupe" no solo fue un representante, sino también parte esencial de la historia del grupo, al acompañarlos en los momentos más importantes de su carrera. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, sin embargo, la noticia generó gran conmoción entre los seguidores de Grupo Pesado.
Diversos mensajes de condolencia comenzaron a circular en redes sociales, donde fanáticos y colegas expresaron su solidaridad ante esta irreparable pérdida. Con más de tres décadas de trayectoria, Grupo Pesado se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana, con temas como "A chillar a otra parte", "Loco" y "Te quiero, te amo".
Grupo Pesado con paso firme
En ese camino, "Don Lupe" desempeñó un papel determinante al impulsar y respaldar a los músicos desde su faceta de empresario y representante. La relación entre la banda y su mánager trascendió lo laboral. Para los integrantes, su figura representaba amistad, lealtad y acompañamiento constante, valores que fueron subrayados en su mensaje de despedida.
"Fue parte esencial de esta historia", añadieron en la publicación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
El fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán deja un vacío significativo en el entorno de Grupo Pesado, pero también un legado imborrable que se mantendrá vivo en cada una de sus presentaciones.