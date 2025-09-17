Cardi B anuncia embarazo y apoyo de Shakira tras divorcio

La reconocida artista Cardi B sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando a su cuarto hijo, noticia que marca un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. La revelación se produjo durante una entrevista con Gayle King en CBS Mornings, donde la intérprete de "WAP" habló con sinceridad sobre la maternidad.
Asimismo, la artista abordó temas como ell equilibrio que ha encontrado en esta etapa de su vida. La rapera de origen dominicano ya es madre de tres hijos junto a su exesposo, el también músico Offset: Kulture, Wave y Blossom.
Ahora, en una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, se prepara para recibir a un nuevo integrante en su familia. Según explicó, su bebé podría nacer antes de que inicie su gira mundial programada para febrero de 2026, en la que presentará su más reciente producción discográfica "Am I the Drama?".
Cardi B sigue brillando
Según explicó, su bebé podría nacer antes de que inicie su gira mundial programada para febrero de 2026, en la que presentará su más reciente producción discográfica "Am I the Drama?". Más allá de la alegría por su embarazo, Cardi B también habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio de Offset.
La rapera reconoció que atravesó meses de bloqueo creativo y episodios de tristeza profunda, donde incluso estar frente a un micrófono le resultaba doloroso. En medio de esa crisis personal buscó consejo en una figura inesperada: Shakira.
La cantante colombiana, que también enfrentó una separación muy mediática, se convirtió en un pilar de apoyo para Cardi B.