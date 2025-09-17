Gaby Moreno Nominada en Latin Grammy 2025

Gaby Moreno ha sido confirmada como nominada en los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga por su trabajo "Lamento". Esta nominación se suma al reconocimiento que suele recibir la artista en eventos importantes de la música latina, destacando tanto su talento como su presencia constante en la escena internacional.
La cantautora guatemalteca compite en esta categoría con Ca7triel & Paco Amoroso, 3 Atos de Irmandade y Mon Laferte.
Este trabajo está basado en la canción "Lamento" que forma parte del álbum Alegoría lanzado por Gaby Moreno en el 2022.
Otros reconocimientos
En febrero de 2025, "Lamento" fue galardonado con seis premios en el Festival Internacional de Cortometrajes de Los Ángeles, conocido como Indie Short Fest:
· Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción
· Mejor Dirección
· Mejor Cinematografía
· Mejor Edición
· Mejor Música Original
· Mejor Actriz Principal
El proyecto involucra a muchos guatemaltecos, entre ellos al director Diego Contreras, quien con esto realiza su primer proyecto cinematográfico que filma en Guatemala.
Contreras también fue el encargado de dirigir el video "Luna de Xelajú" de Gaby Moreno y Oscar Isaac y ahora está de regreso con la famosa chapina para este cortometraje "Lamento".
Además el elenco incluye a otros grandes artistas guatemaltecos que se han destacado en el cine y el teatro. Ellos son Juan Pablo Olyslager y Tony Revolori.
"Lamento" es una reflexión poética y metafórica sobre el tiempo, la memoria, la experiencia del inmigrante y el impacto inminente del cambio climático. La historia sigue a Gaby Moreno, quien interpreta a una mujer que regresa a un lugar de su infancia, un antiguo resort de playa en Guatemala que está siendo reclamado por el mar y se encuentra al borde de la desaparición.
Acompañada por un pescador local, interpretado por el actor Tony Revolori, y una enigmática entidad llamada FINITOR, buscan capturar y preservar el alma y la memoria de una vida y una tierra que están a punto de desvanecerse.
Principales nominados en los Latin Grammy 2025
La edición 26 de los Latin Grammy Awards, que se celebrará el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ha anunciado a los artistas que más destacan en las categorías principales.
Bad Bunny lidera las nominaciones con un total de 12, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, Grabación del Año, Canción del Año y varias en la categoría urbana.
Lo siguen Édgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, cada uno con 10 nominaciones.
En Álbum del Año compiten, además de Bad Bunny, artistas como Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y Vicente García.
En las categorías de Grabación del Año y Canción del Año están postulados temas de Bad Bunny ("Baile Inolvidable", "DTMF"), así como obras de Karol G y otros artistas que han destacado en los últimos meses.
Gaby Moreno aparece en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga (Long Form Music Video), compitiendo junto a otros nombres fuertes como Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte y varios artistas internacionales.
