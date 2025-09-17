 Presentación de los 50 Mejores Restaurantes de LATAM
Farándula

Guatemala será el escenario de la presentación de los 50 Mejores restaurantes de Latinoamérica

Antigua Guatemala se convertirá en el epicentro de la alta cocina latinoamericana al albergar.

50 Mejores restaurantes de Latinoamérica / FOTO: 50 Mejores restaurantes de Latinoamérica

Antigua Guatemala será la sede de uno de los eventos más prestigiosos de la gastronomía internacional: la ceremonia de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.  La gala, que celebra su edición número 13, se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en Santo Domingo del Cerro.

El espacio combina historia, arte y vistas impresionantes de la ciudad colonial, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. La elección de Antigua Guatemala no es casualidad. El comité organizador destacó la riqueza cultural, la belleza arquitectónica y el dinamismo turístico de la ciudad.

Dichos factores convierten a este destino en un escenario ideal para enaltecer la diversidad de la cocina latinoamericana.  Con esta designación, Guatemala se coloca en el mapa de los grandes encuentros culinarios del mundo, ofreciendo una plataforma única para mostrar su herencia gastronómica y el talento de sus cocineros.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), aliado estratégico en la organización del evento, señaló que esta oportunidad permitirá visibilizar la autenticidad de la cocina guatemalteca y fortalecer la promoción del país como destino gastronómico emergente. Según Harris Whitbeck, director del INGUAT, la alianza con Fifty Best es un reconocimiento al valor de la tradición culinaria nacional y una ventana para que el mundo conozca su diversidad.

Más de la gala de 50 Mejores restaurantes de Latinoamérica

Durante la gala se revelará el listado de los 50 mejores restaurantes de América Latina, así como otros galardones especiales que forman parte de esta celebración.  Entre ellos destacan el Latin America’s Best Female Chef Award, el Latin America’s Best Pastry Chef Award y el Icon Award, además de reconocimientos a la mejor nueva entrada del año y al restaurante con mayor ascenso dentro del ranking.

Una de las novedades de esta edición será el Champions of Change Award, creado para homenajear a personas o instituciones que impulsan transformaciones sociales y sostenibles a través de la gastronomía.

Asimismo, se llevarán a cabo actividades paralelas como el foro #50BestTalks y cenas colaborativas conocidas como "Signature Sessions", que reunirán a chefs internacionales y talentos locales en un intercambio de conocimientos, técnicas e historias.

